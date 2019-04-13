Как избавиться от запаха пота: найден заменитель дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, является намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.

О результатах испытания этого средства ученые рассказали на конференции ECCMID 2019 в Нидерландах. По их словам, они фактически случайно создали замену для дезодорантов, экспериментируя с оксидом цинка (ZnO), передает "РИА Новости".

"Участники нашего эксперимента постоянно спрашивали у нас: "Где мы можем купить это фантастическое средство?". Оно не содержало в себе ароматических добавок, как обычные дезодоранты, однако наши добровольцы всегда замечали, что оно подавляло любые неприятные запахи в их подмышках", — отмечает Магнус Агрен из госпиталя Биспеберга в Копенгагене (Дания).

Как выяснилось, сила этого раствора не зависит от пола участников опытов, уровня кислотности их кожи и других ее свойств, чего изначально опасались Агрен и его коллеги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали пять самых отвратительных в мире запахов, основываясь на проведенных исследованиях. На первом месте оказался запах сероводорода, его аромат имеют тухлые яйца, а также уран.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал