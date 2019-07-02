Как избавиться от растяжек: диетолог назвала эффективные методы

Наиболее эффективные методы в борьбе с растяжками – это лазерное лечение, мезотерапия и специальные крема.

Об этом в своем Instagram написала диетолог Елена Кален, напомнив, что растяжки появляются на фоне гормонального изменения в организме, связанного чаще всего с беременностью и родами.

"Если растяжки уже появились, то самым лучшим способом от них избавиться или уменьшить их проявление будет лазерная терапия. При такой шлифовке выравниваются поверхностные слои кожи и они становятся менее заметными", – отметила диетолог.

Растяжки на теле Instsgram Елены Кален

Также она отметила, что косметологи в борьбе с такими явлениями назначают курсы мезотерапии, во время которых в кожу вкалывают специальные витаминные коктейли. Они помогают ускорить регенерацию клеток. "Минусы этих процедур — болезненность и дороговизна", – предупредила Кален.

По словам диетолога, можно также использовать специальные кремы, содержащие рассасывающую рубцовую ткань вещества.

"Часто для того, чтобы подобрать такой крем, который действительно сработает, уходит достаточное количество времени, а эффект будет заметен лишь при регулярном использовании", – написала диетолог.

Как известно, чаще всего растяжки можно встретить на бедрах, груди, животе. Только что появившиеся — багряного или фиолетового цвета. Со временем они становятся белыми, после чего сложнее поддаются коррекции.

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