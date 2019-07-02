Как избавиться от растяжек: диетолог назвала эффективные методы

Наиболее эффективные методы в борьбе с растяжками – это лазерное лечение, мезотерапия и специальные крема.
Об этом в своем Instagram написала диетолог Елена Кален, напомнив, что растяжки появляются на фоне гормонального изменения в организме, связанного чаще всего с беременностью и родами.
"Если растяжки уже появились, то самым лучшим способом от них избавиться или уменьшить их проявление будет лазерная терапия. При такой шлифовке выравниваются поверхностные слои кожи и они становятся менее заметными", – отметила диетолог.
Растяжки на теле
Instsgram Елены Кален
Также она отметила, что косметологи в борьбе с такими явлениями назначают курсы мезотерапии, во время которых в кожу вкалывают специальные витаминные коктейли. Они помогают ускорить регенерацию клеток. "Минусы этих процедур — болезненность и дороговизна", – предупредила Кален.
По словам диетолога, можно также использовать специальные кремы, содержащие рассасывающую рубцовую ткань вещества.
"Часто для того, чтобы подобрать такой крем, который действительно сработает, уходит достаточное количество времени, а эффект будет заметен лишь при регулярном использовании", – написала диетолог.
Как известно, чаще всего растяжки можно встретить на бедрах, груди, животе. Только что появившиеся — багряного или фиолетового цвета. Со временем они становятся белыми, после чего сложнее поддаются коррекции.
Растяжки — это изменения на коже, которые принято считать неэстетичными, поэтому женщин всячески призывают с ними бороться. Давайте разберемся из-за чего они появляются и какими способами можно уменьшить их проявление или совсем избавиться от них🙂 ⠀ Чаще всего растяжки можно встретить на бедрах, груди, животе. Только что появившиеся растяжки — багряного или фиолетового цвета за счет того, что просвечиваются кровеносные сосуды через соединительную ткань. После того, как восстановится тонкий слой эпидермиса, растяжки становятся розовыми, а потом и вовсе белыми, после чего намного сложнее поддаются коррекции. ⠀ Растяжки появляются на фоне гормонального изменения в организме, чаще всего вызванного беременностью и родами🤰 Кожа истончается и растягивается так, что ее эластичности не хватает, чтобы сократиться и места надрывов замещаются соединительной тканью. В ней нет меланина, поэтому при загаре появится дополнительный косметический дефект — растяжки остаются белыми. ⠀ 👉 Если растяжки уже появились, то самым лучшим способом от них избавиться или уменьшить их проявление будет лазерная терапия. При такой шлифовке выравниваются поверхностные слои кожи и они становятся менее заметными👍 ⠀ 👉 Также косметологи часто назначают курсы мезотерапии, во время которых в кожу вкалывают специальные витаминные коктейли, помогающие ускорить регенерацию клеток. Минусы этих процедур — болезненность и дороговизна🙌 ⠀ 👉 Ещё можно использовать специальные кремы, которые содержат рассасывающие рубцовую ткань вещества. При этом часто для того, чтобы подобрать такой крем, который действительно сработает, уходит достаточное количество времени, а эффект будет заметен лишь при регулярном использовании. ⠀ ❓У вас есть свои методы борьбы с растяжками? Какой способ или средство помогло или, наоборот, было пустой тратой времени и денег? Поделитесь в комментариях👇 ⠀ ✔Напоминаю, что на вопросы о марафоне я отвечаю в личных сообщениях. Напишите мне “ДА” в Директ, и я расскажу подробнее о марафоне и помогу вам снизить вес легко и с удовольствием😌 ⠀ #еленакален_советы #похудетьбыстро #бездиет #красиваякожа #какизбавитьсяотрастяжек #растяжки
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