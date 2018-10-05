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Елена Чернявская
Елена Чернявская
Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"Все статьи автора

Гипоаллергенная косметика – миф

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Гипоаллергенно – это маркетинговый ход!

Я буду миф развеивать.

Надпись на упаковке "Гипоаллергенно" ни к чему не обязывает производителя (термин введён FDA). Законодательство также не ограничивает его использование, нет ни каких стандартов на проведение специальных исследований, проб или т.п.

Единственное для чего эту надпись наносят – увеличение покупательского интереса. На самом деле, это будет означать, в лучшем случае, что в составе нет компонентов, зафиксированных как потенциальные аллергены (или их там совсем мало).

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Но вот только ещё один нюанс. Все натуральные компоненты с высокой эффективностью могут вызывать аллергию при индивидуальной непереносимости. Поэтому на натуральной косметике не напишут "Гипоаллергенно", а если написано, значит вряд ли в составе есть 100% натуральные ингредиенты.

Обычно, аллергены в косметике – это натуральные эфиры, базовые масла, растительные экстракты.

Но это не означает, что такую косметику нужно бояться. Если сомневаетесь, просто проверьте реакцию на сгибе локтя.

А вот приписка "Гипоаллергенно" в многокомпонентном средстве иногда должна дать почву для размышления –от состава не стоит ожидать натуральности. Что касается химического состава, я лучше нанесу на лицо кашицу из огурца, чем самый дорогой крем с химическим составом.

Кстати, давно не выкладывала для вас рецепты масочек домашнего производства.

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Елена ЧернявскаяЕлена Чернявская
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Источник:Елена Чернявская
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