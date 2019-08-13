Когда у меня родился сын, я обратила внимание на то, что у него есть на шее полоски – те самые, которые мы называем "кольца Венеры". Сейчас ему 6 и они на том же месте и в том же количестве. Но почему-то ещё никто не сказал, что ему требуется помощь косметолога...

Если вы посмотрите на своих деток, то практически у всех вы обнаружите такие полоски. Это некий генетический рисунок, с которым мы рождаемся.

Полосы возникают там, где мышца шеи платизма соединена с кожей тонкими фиброзными тяжами – соединительной тканью.

Если слой подкожной жировой клетчатки достаточно выражен – мы наблюдаем значительные "перетяжки" (кольца Венеры).

Иллюстрация

Избавиться от них НЕВОЗМОЖНО, а вот сделать менее заметными и "эстетичными" можно:

снизить вес . Из-за особенностей строения платизмы жировые отложения в области шеи распределяются неравномерно, а полоски, так как они не могут изменить свой размер, ещё больше утягивают шею и становятся заметнее.

устранить отёчность . Чем больше отёчность, тем сильнее будут выбухать "налитые" ткани над тяжами, тем глубже будут выглядеть морщины на шее.

следить за осанкой . Это наверное правило номер 1. Тут, мне кажется, даже ничего объяснять не нужно.

выполнять упражнения для платизмы .

правильно ухаживать. Кожа шеи нуждается в особом уходе, так как на ней невыражены сальные железы и капиллярная сеть, а значит кожа в этой области более сухая и раньше стареет. Не забывайте наносить крем на неё, как минимум.

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