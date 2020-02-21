Дешево и сердито: дерматолог подсказала, какие масла заменят дорогую косметику

Красота требует жертв, при чем финансовых. Ведь не секрет, что за стандартный уходовый набор (крем для тела, век, лица и т.д.) качественной косметики можно оставить в аптеке-магазине не одну тысячу гривен.

Дерматокосметолог Ольга Игнатьева предлагает попробовать более доступную альтернативу таким средствам. "Различные аромамасла в большинстве случаев входят в состав (являются основными действующими веществами) дорогих кремов. Потому если вы пользуетесь косметикой для ежедневного ухода, а не лечебной, можно попробовать превратить базовое средство (например, легкий крем без отдушек и ароматизаторов) в настоящий элексир красоты с помощью нескольких капель полезных аромамасел", – подсказала эксперт MedOboz.

Всего пара капель, и обычный крем превращается в волшебный эликсир молодости ТВ

Итак, какие же масла могут сотворить чудеса с кожей?

Марула

Главное свойство этого масла – питать и увлажнять кожу. Оно является источником большого количества жирных кислот, которые очень нужны сухой тонкой коже. При этом после него на коже не остается жирного блеска и ощущения липкости.

Добавьте 5 капель масла к 10 г базового крема, тщательно перемешайте и смело используйте средство утром и вечером.

Чайное дерево

Это средство – мастхев для тех, кого часто беспокоят высыпания на коже, ведь способно справляться с бактериями, которые приводят к воспалениям и нагноениям.

Но стоит отметить, что концентрированное масло чайного дерева может оставлять ожоги на коже, потому требует аккуратного обращения. Для эффекта достаточно 1-2 капель на 10 г крема либо же наносить строго точечно на воспаленные участки кожи.

Аргана

Это масло называют жидким золотом, и не зря. Благодаря своему составу оно стимулирует выработку коллагена, от чего кожа разглаживается и становится более упругой, "прячутся" морщины и другие возрастные признаки.

Масло арганы можно применять для любого типа кожи. Добавьте 4 капли масла в базовый крем (около чайной ложки) и наносите на лицо дважды в день либо на ночь.

Кокос

Это масло прекрасно подходит для замены лосьона для тела. Оно спасает кожу от сухости, появления трещинок и дерматита, также смягчает огрубевшие участки (как на стопах и ладонях) и ускоряет заживление трещинок.

Его не нужно разводить с базовым кремом, а просто используйте вместо привычного средства после принятия душа или ванны.

Роза

В состав масла розы входят тонизирующие и питательные компоненты, которые возвращают мягкость и упругость коже, помогают выровнять тон и предотвратить появление морщин.

Использовать его можно как в качестве добавки к ежедневному крему, так и для приготовления масок (нужно развести масло розы в базовом в соотношении 1:5).

Вместе с тем врач рекомендует перед использованием всех этих масел сделать небольшой тест, чтобы убедиться, что ваша кожа нормально на них отреагирует. Так, нанесите немного масла на запястье и подождите пару часов. Если никаких негативных признаков в этой области не возникло (как то зуд, жжение, отечность и т.д.), можете смело их вносить в список своих бьюти-средств.

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