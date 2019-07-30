Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Косметология

Анна Мирошниченко
Анна Мирошниченко
Врач-хирург, ассистент кафедры общей и неотложной хирургии им.П. Л. Шупика Все статьи автора

БАДы и гомеопатия как враги пластической хирургии

500

Всем известно мое отношение к БАДам и гомеопатии. Кто не знает - я очень отрицательно отношусь к этому направлению "лечения" пациентов.

И уже слышу голоса сторонников гомеопатии: "Гомеопатия помогает! Еще много веков назад наши предки пользовались траволечением и гомеопатией".

Да, пользовались. А еще ходили в шкурах, мылись раз в год и средняя продолжительность жизни была 36 лет.

Все помним слова Пушкина о Кармазине : "В комнату вошел старик лет 30". Или бальзаковский возраст – тоже 30 лет. До стремительного развития медицины люди в возрасте 30 лет были уже глубокими стариками и что-то травы и гомеопатия не улучшали их качество жизни и моложе они не становились. Но это только мое мнение и я с уважением отношусь к тем кто его не поддерживает.

Новости
Что необходимо обязательно сделать перед пластической операцией

Однако, когда пациенты обращаются к нам за эстетическими операциями и говорят, что принимают БАДы или гомеопатию все же мы просим их отказаться от этого лечения, хотя бы временно.

Почему? Потому что в данной группе нет четкой дозировки того или иного вещества и некоторые могут увеличить риск послеоперационных кровотечений, могут вызывать сонливость, способствовать негативным последствиям после выполнения эстетической операции.

В ноябре 2016 г. в г. Форталеза, в рамках 53-го конгресса Общества пластических хирургов Бразилии, состоялся Первый Мировой форум по безопасности, осложнениям и защите специальности "Пластическая хирургия". На этом конгрессе выступил с докладом профессор Пшениснов К.П. , в его докладе проведен анализ 100 пациентов, которым были выполнены эстетические операции. И он показал, что 55% использовали гомеопатические или фитотерапевтические препараты. И соответственно у этих 55% в послеоперационном периоде отмечались раневые осложнения.

Новости
Как нагрузив поджелудочную железу быть в форме?

Одна из рекомендаций - воздержаться пациентам от регулярного приема таких препаратов за 2-3 недели до операции.

Поэтому, дорогие друзья, придерживайтесь рекомендации своих оперирующих хирургов. Молодость и красота никак не зависит от БАДов и гомеопатии. А пластические хирурги все же владеют тайнами продления прекрасной молодости.

Прислушайтесь к нашим советам! И тогда мы с вами, совместными усилиями добьемся прекрасных эстетических результатов!

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Анна Мирошниченко Анна Мирошниченко
Место
Украина
Тег
пластическая хирургия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости