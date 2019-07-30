Всем известно мое отношение к БАДам и гомеопатии. Кто не знает - я очень отрицательно отношусь к этому направлению "лечения" пациентов.

И уже слышу голоса сторонников гомеопатии: "Гомеопатия помогает! Еще много веков назад наши предки пользовались траволечением и гомеопатией".

Да, пользовались. А еще ходили в шкурах, мылись раз в год и средняя продолжительность жизни была 36 лет.

Все помним слова Пушкина о Кармазине : "В комнату вошел старик лет 30". Или бальзаковский возраст – тоже 30 лет. До стремительного развития медицины люди в возрасте 30 лет были уже глубокими стариками и что-то травы и гомеопатия не улучшали их качество жизни и моложе они не становились. Но это только мое мнение и я с уважением отношусь к тем кто его не поддерживает.

Новости Что необходимо обязательно сделать перед пластической операцией

Однако, когда пациенты обращаются к нам за эстетическими операциями и говорят, что принимают БАДы или гомеопатию все же мы просим их отказаться от этого лечения, хотя бы временно.

Почему? Потому что в данной группе нет четкой дозировки того или иного вещества и некоторые могут увеличить риск послеоперационных кровотечений, могут вызывать сонливость, способствовать негативным последствиям после выполнения эстетической операции.

В ноябре 2016 г. в г. Форталеза, в рамках 53-го конгресса Общества пластических хирургов Бразилии, состоялся Первый Мировой форум по безопасности, осложнениям и защите специальности "Пластическая хирургия". На этом конгрессе выступил с докладом профессор Пшениснов К.П. , в его докладе проведен анализ 100 пациентов, которым были выполнены эстетические операции. И он показал, что 55% использовали гомеопатические или фитотерапевтические препараты. И соответственно у этих 55% в послеоперационном периоде отмечались раневые осложнения.

Одна из рекомендаций - воздержаться пациентам от регулярного приема таких препаратов за 2-3 недели до операции.

Поэтому, дорогие друзья, придерживайтесь рекомендации своих оперирующих хирургов. Молодость и красота никак не зависит от БАДов и гомеопатии. А пластические хирурги все же владеют тайнами продления прекрасной молодости.

Прислушайтесь к нашим советам! И тогда мы с вами, совместными усилиями добьемся прекрасных эстетических результатов!

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