Что убивает Началову: все подробности о страшной неизлечимой болезни

Российская певица Юлия Началова, которая на данный момент находится в коме, может страдать страшной неизлечимой болезнью – системной красной волчанкой.

Такие сообщения начали появляться в СМИ. Однако, официального подтверждения ни родственники, ни ее лечащие врачи пока не сделали.

Единственная зацепка заключается в том, отмечают журналисты, что симптомы подагры очень похожие на проявления волчанки.

Юлия Началова Утро.ру

Правда, бывший врач Началовой Василий Шуров утверждает, что полгода назад у нее точно не было этого заболевания, хотя не исключает: возможно, оно проявилось в последние месяцы, пишет "МК".

"Системная красная волчанка — аутоиммунное тяжелое заболевание. На тот момент, когда мы обследовали Началову — полгода назад, никакой красной волчанки у нее не было", — сказал он.

Красная волчанка – любимая болезнь Хауса

Системная красная волчанка (СКВ) – хроническое аутоимунное заболевание. При нем собственные иммунные клетки начинают атаковать здоровые.

Волчанка поражает соединительную ткань и сосуды. Заболевание генетически обусловлено и наиболее часто проявляется у женщин в возрасте 20-40 лет.

По своей сути это ревматическое заболевание, так как оно сопровождается воспалением соединительной ткани, суставов и сосудов.

Волчанка — заболевание системное, оно поражает не конкретный орган или ткань — например, легкие или сердце, — а сразу несколько. Скажем, изменения идут одновременно в сердце, почках, голове, коже и так далее

Характерный признак заболевания, который встречается примерно у половины больных – красная сыпь на лице в виде "бабочки". У большинства пациентов развивается артрит, который характеризуется отеком, деформацией суставов кистей и стоп

При поражении мышц возможно развитие миозита. Воспаление сосудов приводит к васкулиту, который нарушает кровоснабжение внутренних органов.

Полностью вылечиться от красной волчанки невозможно. Можно лишь уменьшить выраженность симптомов и снизить поражение органов.

Эту хворь подозревал поголовоно во всех своих пациентах телевизионный доктор Хаус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что Юлии Началовой сделали срочную операцию на ноге, после которой ей стало немного лучше.

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