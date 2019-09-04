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/ Новости здоровья

"Что-то пошло не так!" Супрун рассказала, как бороться с прыщами

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Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун дала советы по уходу за кожей и как правильно бороться с прыщами.

В Facebook она написала, что зачастую акне появляется с началом полового созревания, но исчезает после достижения возраста 20 лет. Однако может проявляться и дальше.

"Акне – это сальная железа, в которой что-то пошло не так. Оно может выглядеть по-разному. Но все сальные железы чувствительны к действию половых гормонов. Поэтому с началом полового созревания, а также во второй фазе менструального цикла появляются комедоны", – пояснила она.

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Терапия акне заключается в локальном или системном уничтожении бактерий, восстановлении кожи и при необходимости – в изменении гормонального фона.

"Но бывают еще так называемые угреподобные высыпания, когда источником воспаления служит не сальная железа: это розацеа, эритема, покраснение, фолликулит, стероидные высыпания. Вызвать их могут и противогрибковые препараты, некоторые антидепрессанты, хлор, бром-, йодсодержащие соединения, а также механическое повреждение", – пояснила Супрун.

Экс-глава Минздрава напомнила, что всегда необходимо обращаться к дерматологу. При этом прыщи самому бесполезно лечить:

  • Спиртом

  • Делать чистку

  • Применять масла с тимьяном или ромашкой

  • Делать маски с глиной

Супрун пояснила: чтобы избавиться от акне, необходимо сменить рацион питания. Следует отказаться от сладкого, шоколада и сложных углеводов.

Прыщи

Прыщи

Также стоит ежедневно ухаживать за кожей при помощи специальных средств бензоилпероксидом, салициловой кислотой и ретиноидами. Они предотвращают закрытие пор и образование значительного количества сального секрета.

"Не чешите, не царапайте лицо. Лучше не станет. Удалять прищи должен специалист в стерильных условиях. Выбирайте косметику, которая не жирная и не вызывает у вас акне. Замазывание прыщей тональным кремом лишь способствует образованию новых комедонов", – подытожила Супррун.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун рассказала, как побороть облысение.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
здоровье медицина Министерство здравоохранения
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
зачем постить эту прашмандовку которую уже выгнали с мин здрава
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