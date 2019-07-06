Что люди видят перед смертью: раскрыта природа феномена

Тоннель и свет в его конце, ангелы и другие странные существа – все это и вправду можно увидеть перед смертью.

Об этом заявил невролог из Университета Копенгагена Даниэль Кондзейла. Он обнародовал результаты масштабного исследования, проведенного вместе с коллегами из Дании, Германии и Норвегии, пишет "КП".

Так, исследователи вникали в тайны предсмертных видений или около смертного опыта, как еще называют этот феномен (Near-Death Experience - NDE в английском сокращении). Они обнаружили, что с ним так или иначе сталкивались 10 % людей — в основном из числа тех, которым грозила либо смерть либо смертельная опасность. Они заявили, что поняли природу феномена: в подавляющем большинстве случаев предсмертные видения были связан с нарушениями фазы так называемого быстрого сна, которую сопровождают быстрые движения глаз.

Кондзейла с коллегами собрали свидетельства 1034 человек из 35 стран. Об NDE сообщили 289 опрошенных. Последующий — более углубленный — анализ их "показаний" продемонстрировал: 106 можно доверять полностью.

Отмечается, что "ожившие" после клинической смерти рассказывали о тоннеле, по которому они неслись, о всей жизни, промелькнувшей перед глазами, о встречах с умершими родственниками, ангелами и другими странными созданиями. Кто-то уверял, что выходил из своего тела и, воспарив, наблюдал за ним со стороны, чаще всего сверху.

Почти все рассказывали еще и об искаженном восприятии времени, о мыслях, проносящихся с невиданной прежде скоростью, об обостренных чувствах.

Почти три четверти переживших NDE, назвали свои видения и ощущения неприятными. Более половины (55%) считали , что все то сверхъестественное, о чем они рассказывали, происходило на самом деле и несло угрозу их жизни, 45% понимали, что смотрят какое-то кино, не способное навредить.

Причем, ученые выяснили, что в последнее время предсмертные видения стали посещать людей чаще.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания ("предсмертный опыт").

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