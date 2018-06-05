Что категорически нельзя есть: раскрыт новый секрет долголетия

Правильно приготовленные продукты позволяют человеку активировать определенные гены, связанные с долголетием.

В этом заверила врач-диетолог и специалист по анти-эйдж питанию Оксана Скиталинская в интервью "РБК-Украина".

По ее словам, во-первых, питание должно быть разнообразным. Во-вторых, говорит эксперт, должна быть щадящая термическая обработка, надо чаще употреблять термически необработанную пищу, потому что при обработке много полезных веществ в продуктах теряются.

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Оптимально есть трижды в день, есть достаточно, чтобы не чувствовать голода потом.

При этом Скиталинская рекомендует полностью убрать из рациона сладости.

"Оптимально - именно убрать, а не ограничить. Потому что если мы говорим о реальном долголетии, то такие советы (есть все, но по чуть-чуть - Ред.) – неправильные, поскольку все равно разрушают наше здоровье, просто более медленно", - объяснила она.

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