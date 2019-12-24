Что делать, если сорвалась с диеты: простые советы

После внезапного срыва при похудении ни в коем случае нельзя сворачивать диету, корить себя и пытаться на следующий же день устроить голодовку.

В этом убеждает диетолог из Харькова Светлана. На своей странице в Facebook она поделилась советами о том, на самом деле стоит делать, если уже "сорвалась".

Во-первых, отметила она, не нужно винить себя за недостаточную силу воли. Зато срыв можно оценивать, как повод для анализа, чтобы понять, почему он произошел и что ему предшествовало, а также чего не хватает в вашем рационе, что все-таки "понесло".

Диетолог рассказала, что нельзя делать после срыва при похудении championat.com

Также это отличный способ для избегания эффекта "плато", то есть застоя при похудении. Однако единственное, подчеркнула диетолог, желательно, чтобы срывы были запланированы.

"На следующий день вы увидели прибавку в 2-3 кг. Паника! Не надо паниковать – это всего лишь вода! Чтобы прибавить хотя бы 1 кг жира, вам за день надо употребить более 10 000 ккал. Не каждому это под силу", – заверила специалист по правильному питанию.

По ее словам, при срывах худеющие часто устраивают срочный "разгрузочный день" и это худшее, что можно сделать для своего организма. Так как резкий скачок с 3000 ккал до 500 ккал чреват проблемами для обмена веществ и организма в целом.

Лучшим решением после срыва, добавляет она, будет вернуться к обычному питанию. А если желаете "разгрузиться", то сделайте это через несколько дней.

"Я против всех ограничительных диет, потому что за ними неизбежно идет срыв. Вместо этого – за сбалансированное качественное питание!", – еще раз подчеркнула диетолог.

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