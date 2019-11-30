Їсти макарони чи ні, якщо ви стежите за своєю фігурою? Часто люди асоціюють їх з не зовсім здоровою їжею і коли прагнуть нормалізувати вагу, то виключають цей продукт зі свого раціону.
Насправді, не потрібно автоматично зараховувати всі макарони до категорії "шкідливого мучного".
Насамперед хочу нагадати, що найкорисніші макарони з твердих сортів пшениці. Калорійність їх в сухому вигляді становить 250-350 ккал на 100 г продукту. І це багатьох лякає. Кажуть: макарони дуже калорійні. Але хіба ми їмо макарони в сухому вигляді? Після варіння 100 г готових макаронів мають калорійність 130 ккал/100 г і глікемічний індекс 40. А це не набагато більше ніж в 100 г готової гречаної, вівсяної або рисової каш.
Чому не треба відмовляти від макаронів з твердих сортів?
Вони багаті:
1⃣. Клітковиною і рослинним білком.
2⃣. Містять вітаміни груп РР і В, а також мінерали - кальцій, фосфор, калій.
3⃣. Практично не містять жирів.
4⃣. Джерело складних вуглеводів, які на відміну від простих, дають відчуття ситості на довгий час.
Як часто і в якій кількості можна включати макарони в свій раціон?
Рекомендую дотримуватися таких правил:
☑1. Вибирайте макарони, які вироблені з борошна твердих сортів пшениці.
☑2. Правильно їх варіть. Краще до стану альденте - не розварювати. Зазвичай, це до 10 хвилин варіння. В переварених макаронах збільшується кількість простих вуглеводів, підвищується їх глікемічний індекс. Якщо варити довго, то глікемічний індекс підвищиться до 55, а кількість корисних речовин знизиться від тривалої термічної обробки.
☑3. Поменше солі.
☑4. Ніяких сирних та майонезних соусів. Макарони (паста) в кафе - це "калорійна бомба" де безліч солі та сирно-майонезного соусу.
☑5. Поєднуйте з тушкованими томатами, соусом з овочів власного приготування. Це буде смачно і низькокалорійно.
☑6. Кращі "гастрономічні супутники" макаронів овочі, гриби, морепродукти.
☑7. Макарони можна вживати як дорослим, так і дітям, зрозуміло, якщо відсутні алергія або непереносимість продукту.
☑8. Врахуйте: людині, щоб наїстися і не переїсти, цілком достатньо 100 г готових макаронів, якщо мова йде про основне блюдо. І вдвічі менше, якщо вони будуть гарніром.
А ось м'яких сортів макаронів варто уникати. За своїм складом вони схожі на білий хліб і хлібобулочні вироби, які якраз сприяють набору ваги.
Вживайте "правильні" макарони, в нормальних кількостях та не частіше ніж 2 рази на тиждень. Тоді вони не стануть перешкодою до нормалізації ваги.
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