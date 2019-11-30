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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации веса Все статьи автора

Чи можна їсти макарони: всі "за" і "проти"

5.9т
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Їсти макарони чи ні, якщо ви стежите за своєю фігурою? Часто люди асоціюють їх з не зовсім здоровою їжею і коли прагнуть нормалізувати вагу, то виключають цей продукт зі свого раціону.

Насправді, не потрібно автоматично зараховувати всі макарони до категорії "шкідливого мучного".

Насамперед хочу нагадати, що найкорисніші макарони з твердих сортів пшениці. Калорійність їх в сухому вигляді становить 250-350 ккал на 100 г продукту. І це багатьох лякає. Кажуть: макарони дуже калорійні. Але хіба ми їмо макарони в сухому вигляді? Після варіння 100 г готових макаронів мають калорійність 130 ккал/100 г і глікемічний індекс 40. А це не набагато більше ніж в 100 г готової гречаної, вівсяної або рисової каш.

Чому не треба відмовляти від макаронів з твердих сортів?

Вони багаті:

1⃣. Клітковиною і рослинним білком.

2⃣. Містять вітаміни груп РР і В, а також мінерали - кальцій, фосфор, калій.

3⃣. Практично не містять жирів.

4⃣. Джерело складних вуглеводів, які на відміну від простих, дають відчуття ситості на довгий час.

Як часто і в якій кількості можна включати макарони в свій раціон?

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Главные правила правильных тренировок

Рекомендую дотримуватися таких правил:

☑1. Вибирайте макарони, які вироблені з борошна твердих сортів пшениці.

☑2. Правильно їх варіть. Краще до стану альденте - не розварювати. Зазвичай, це до 10 хвилин варіння. В переварених макаронах збільшується кількість простих вуглеводів, підвищується їх глікемічний індекс. Якщо варити довго, то глікемічний індекс підвищиться до 55, а кількість корисних речовин знизиться від тривалої термічної обробки.

☑3. Поменше солі.

☑4. Ніяких сирних та майонезних соусів. Макарони (паста) в кафе - це "калорійна бомба" де безліч солі та сирно-майонезного соусу.

☑5. Поєднуйте з тушкованими томатами, соусом з овочів власного приготування. Це буде смачно і низькокалорійно.

☑6. Кращі "гастрономічні супутники" макаронів овочі, гриби, морепродукти.

☑7. Макарони можна вживати як дорослим, так і дітям, зрозуміло, якщо відсутні алергія або непереносимість продукту.

☑8. Врахуйте: людині, щоб наїстися і не переїсти, цілком достатньо 100 г готових макаронів, якщо мова йде про основне блюдо. І вдвічі менше, якщо вони будуть гарніром.

А ось м'яких сортів макаронів варто уникати. За своїм складом вони схожі на білий хліб і хлібобулочні вироби, які якраз сприяють набору ваги.

Вживайте "правильні" макарони, в нормальних кількостях та не частіше ніж 2 рази на тиждень. Тоді вони не стануть перешкодою до нормалізації ваги.

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Автор
Светлана Фус Светлана Фус
Темы
Здоровье Жить здорово
Место
Украина
Тег
диета
Источник
Источник: facebook Світлани Фус
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Комментарии на сайте не модерированы
Arthedain Richard
Arthedain Richard
И мясо можно и сладкое: ням-ням. Вегетарианство и диеты - для умственно отсталых.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
можна їсти тилькы сало, варэныки и борщ!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Трубицын Александр, ты шо, свинья, рыло высунула? Давно я твой пятак не рвал? В хлев, быдлo, бегом! Пшел, скот дурнуваный!
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