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Четыре руки и глаз-3D-камера: в Украине впервые провел операцию робот-хирург NASA

1.2тЧитать материал на украинском

В Украине впервые операцию провел разработанный NASA робот-хирург, которого назвали ДаВинчи.

В хирургическом вмешательстве нуждался 54-летний мужчина. У него вторая стадия рака предстательной железы. Операцию провели в Виннице. Она закончилась успехом, и пациента вскоре выпишут из больницы, сообщает ТСН.

Руководил процессом опытный хирург – ради этого специально приехал из Киева.

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Четыре руки и глаз-3D-камера: в Украине впервые провел операцию робот-хирург NASA

Скриншот с видео

"Робот имеет четыре руки, в которых крепятся хирургические инструменты. Глаза врача – это 3D-камера, ее через маленькое отверстие вводят в тело пациента. Все движения медика за пультом повторяют манипуляторы", – говорится в сюжете.

"У него есть качества, которые не может повторить рука хирурга, плюс диаметр инструмента 8 мм и он повторяет то, что делает кисть врача диаметром 10 см", – пояснил хирург-участник операции Сергей Байдо.

Четыре руки и глаз-3D-камера: в Украине впервые провел операцию робот-хирург NASA

Скриншот с видео

ДаВинчи сначала был помощником военных медиков, впоследствии его стали использовать и в гражданской медицине. Впрочем, в Украине он работал впервые.

Как сообщал OBOZREVATEL, хирурги из Киева провели уникальную операцию шестилетнему ребенку, которая даже не описана в медицинских учебниках. Они реконструировали девочке гортань, трахею и сделали пищевод из кишечника.

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Место
УкраинаВинница
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Ш. Олег
Ш. Олег
В нашей клинике тоже есть "ДаВинчи", я даже прошёл курс обучения работе с ним и получил сертификат. Правда, самостоятельно оператором пока ещё быть не доводилось. Но железяка замечательная, ага. :)
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