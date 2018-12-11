Чем вреден компьютер для детей: названа новая опасность

Головной мозг детей, которые проводят много времени перед экраном компьютера за играми и в интернете, замедляется в развитии.

К такому выводу пришли ученые Национальных институтов здравоохранения США, специалисты провели обследование 4400 детей в возрасте от девяти до десяти лет, пишет Lifе.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала, что у подопечных, которые длительное время проводили перед экранами наблюдались изменения в структуре тканей мозга. В частности, результаты говорят о том, что у таких детей наблюдается истончение коры головного мозга.

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Истончение коры мозга свидетельствует о преждевременном старении в этой области мозга.

Вместе с этим стало известно о том, что у детей, которые увлекаются гаджетами, наблюдается видимое повышение в крови и мозговой жидкости дофамина (так называемого гормона удовольствия).

При повышении содержания в крови дофамина возможны не только физические, но и психические расстройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, неограниченное использование компьютеров и планшетов в вечернее время вызывает нарушения сна и сбивает суточные ритмы организма.