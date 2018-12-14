Чем категорически нельзя лечить грипп: врачи развенчали миф 

Горячее молоко со сливочным маслом или медом не поможет вылечить грипп, а только усугубит боль в горле.

Продукты не повлияют на вирус или инфекцию, а горячие жидкости только усложнят ситуацию, рассказали врачи-инфекционисты Евгения Менжулина и Юрий Жигарев, передает Newsone.

"Представьте, что случится, если на воспаленные ткани плеснуть кипяточку. При пораженном горле, температуре или отечности нужно принимать теплую пищу. Организму не придется тратить энергию, чтобы нагреть или охладить ее", - отметила Менжулина.

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В свою очередь Жигарев добавил, что теплое молоко может ненадолго смазать и смягчить слизистую.

"Но надеяться, что это вылечит и облегчит болезнь не стоит", - уточнил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пришел опаснейший вид гриппа,который может вызвать отит и потерю слуха.

Также медики предупредили, что прием антибиотиков во время заболевания гриппом не является панацеей.