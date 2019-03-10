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/Новости здоровья

"Человека не сломать!" История создания протезов, позволяющих бегать и танцевать

1.5тЧитать материал на украинском

Создатель уникального бионического протеза Хью Герр известен ученым всего мира, благодаря своим крупным проектам.

Он создает следующее поколение бионических конечностей, роботизированных протезов, вдохновленных проектами самой природы.

Герр потерял обе ноги в несчастном случае во время скалолазания 30 лет назад. А сейчас, в качестве главы группы биомехатроники при MIT Media Lab (MIT Media Lab’s Biomechatronics group), он представляет свои невероятные технологии.

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Модель с протезом ноги удивила смелыми фото в купальнике

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Его выступления собирают сотни тысяч просмотров на YouTube.

Например, во время чтения лекции TED он показал историю балерины Адриан Хаслет-Дэвис, которая потеряла левую ногу в 2013 году во время взрыва на Бостонском Марафоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянин Александр Цапенко, которому заменили бедренный сустав на искусственный, после операции заболел гепатитом С и уже год, как не может нормально ходить.

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