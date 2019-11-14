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/ Кардиология

Екатерина Худобец
Екатерина Худобец
журналист Все статьи автора

"Вы когда-нибудь видели, как бьется сердце?" Эксклюзивный репортаж из операционной в Киеве

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Мы много писали о сердечно-сосудистых заболеваниях и кардиохирургии. Теперь же журналисту MedOboz удалось еще и поприсутствовать на одной из операций на сердце в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Дорога в операционную для медработников

Дорога в операционную для медработников

Обозреватель

Подготавливали журналиста ко входу в операционную по всей строгости правил: сменная обувь и стерильная одежда, шапочка, маска, бахилы, дезинфекция.

"Вы когда-нибудь видели, как бьется сердце? У вас есть такая возможность. К тому же это сердце развернуто в обратную сторону", - говорит главврач, кардиохирург Сергей Сиромаха, приглашая журналиста ближе к операционному столу.

Главврач Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Сиромаха

Главврач Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Сиромаха

Обозреватель

"Это называется корригированной транспозицией магистральных сосудов", - пояснил врач.

Как оказалось, нас пригласили на проведение уникальной операции, которая по международной классификации уровней сложности относится к одной из самых сложных.

Операционная команда сконцентрирована на пациенте

Операционная команда сконцентрирована на пациенте

Обозреватель

"Пациентка, с которой мы сейчас работаем, чуть старше 50 лет. У нее врожденный порок сердца. Ее сердце развернуто и желудочки сердца развернуты, скажем, не туда, куда нужно. И поэтому один из клапанов, который находится не на своем месте, износился раньше времени. Этот клапан надо либо менять, либо попробовать сделать пластику", - рассказал Сихомаха.

Операционная команда сконцентрирована на пациенте

Операционная команда сконцентрирована на пациенте

Обозреватель

Кроме этого, по словам хирурга, у женщины есть нарушение сердечных ритмов. "Вы видите, как дрожит ушко предсердия? Поэтому сейчас проводится комбинированная операция: устранение порока клапана плюс устранение нарушения ритмов", - добавил врач.

"Таких случаев вообще очень мало. Примерно один-два раза в год мы оперируем таких пациентов. Это редкая операция", - подытожил доктор.

Работа кипит

Работа кипит

Обозреватель

Руки хирурга "колдуют" над сердцем пациентки

Руки хирурга "колдуют" над сердцем пациентки

Обозреватель

Операция идет полным ходом

Операция идет полным ходом

Обозреватель

Состояние пациентки контролируется этими аппаратами - все необходимые данные - на экране

Состояние пациентки контролируется этими аппаратами - все необходимые данные - на экране

Обозреватель

Операционная команда сконцентрирована на пациенте

Операционная команда сконцентрирована на пациенте

Обозреватель

Сердце, как на ладони

Сердце, как на ладони

Обозреватель

Тем временем в операционной другая команда врачей проводила еще одну операцию

Тем временем в операционной другая команда врачей проводила еще одну операцию

Обозреватель

Необходимые медикаменты под рукой

Необходимые медикаменты под рукой

Обозреватель

Все стерильно

Все стерильно

Обозреватель

Вот так выглядит открытая грудная клетка

Вот так выглядит открытая грудная клетка

Обозреватель

Процесс операции выводится в онлайн режиме на экран

Процесс операции выводится в онлайн режиме на экран

Обозреватель

Ранее OBOZREVATEL пообщался с кардиохирургом Борисом Тодуровым и выяснил, почему все больше детей рождаются с пороками сердца, как влияют на здоровье новомодные заменители сигарет и почему не стоит принимать сердечные "панацеи".

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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