"Вы когда-нибудь видели, как бьется сердце?" Эксклюзивный репортаж из операционной в Киеве

Мы много писали о сердечно-сосудистых заболеваниях и кардиохирургии. Теперь же журналисту MedOboz удалось еще и поприсутствовать на одной из операций на сердце в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Дорога в операционную для медработников Обозреватель

Подготавливали журналиста ко входу в операционную по всей строгости правил: сменная обувь и стерильная одежда, шапочка, маска, бахилы, дезинфекция.

"Вы когда-нибудь видели, как бьется сердце? У вас есть такая возможность. К тому же это сердце развернуто в обратную сторону", - говорит главврач, кардиохирург Сергей Сиромаха, приглашая журналиста ближе к операционному столу.

Главврач Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Сиромаха Обозреватель

"Это называется корригированной транспозицией магистральных сосудов", - пояснил врач.

Как оказалось, нас пригласили на проведение уникальной операции, которая по международной классификации уровней сложности относится к одной из самых сложных.

Операционная команда сконцентрирована на пациенте Обозреватель

"Пациентка, с которой мы сейчас работаем, чуть старше 50 лет. У нее врожденный порок сердца. Ее сердце развернуто и желудочки сердца развернуты, скажем, не туда, куда нужно. И поэтому один из клапанов, который находится не на своем месте, износился раньше времени. Этот клапан надо либо менять, либо попробовать сделать пластику", - рассказал Сихомаха.

Операционная команда сконцентрирована на пациенте Обозреватель

Кроме этого, по словам хирурга, у женщины есть нарушение сердечных ритмов. "Вы видите, как дрожит ушко предсердия? Поэтому сейчас проводится комбинированная операция: устранение порока клапана плюс устранение нарушения ритмов", - добавил врач.

"Таких случаев вообще очень мало. Примерно один-два раза в год мы оперируем таких пациентов. Это редкая операция", - подытожил доктор.

Работа кипит Обозреватель

Руки хирурга "колдуют" над сердцем пациентки Обозреватель

Операция идет полным ходом Обозреватель

Состояние пациентки контролируется этими аппаратами - все необходимые данные - на экране Обозреватель

Операционная команда сконцентрирована на пациенте Обозреватель

Сердце, как на ладони Обозреватель

Тем временем в операционной другая команда врачей проводила еще одну операцию Обозреватель

Необходимые медикаменты под рукой Обозреватель

Все стерильно Обозреватель

Вот так выглядит открытая грудная клетка Обозреватель

Процесс операции выводится в онлайн режиме на экран Обозреватель

Ранее OBOZREVATEL пообщался с кардиохирургом Борисом Тодуровым и выяснил, почему все больше детей рождаются с пороками сердца, как влияют на здоровье новомодные заменители сигарет и почему не стоит принимать сердечные "панацеи".

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