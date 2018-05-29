Жизнь после инфаркта: что нужно изменить

Инфаркт хоть и относится к смертельно опасным состояниям, но еще не является приговором. Потому после перенесения сердечного приступа нужно максимально настроиться на позитив и взять курс на выздоровление.
Внесите в расписание физнагрузки
После выписки из больницы постепенно (естественно, согласовав со своим врачом) вводите в ежедневное расписание физические нагрузки.
Так, регулярные тренировки необходимы для поддержания веса, а также для укрепления мышц, в том числе и сердечной.
В вашем случае стоит заняться аэробными упражнениями. В их число входят:
Плавание;
Езда на велосипеде;
Бег или джогинг;
Ходьба.
Эти виды упражнений помогают увеличить количество кислорода в крови, циркулирующей в теле, а также улучшить способность сердца к перекачиванию крови. А в качестве дополнительного бонуса регулярные аэробные упражнения также помогают уменьшить проявление гипертонии, снизить уровень стресса и холестерина.
Однако при занятиях спортом есть одно важное правило: если вы заметили какие-либо необычные симптомы (длительная одышка, ослабление или онемение конечностей, боль в груди), немедленно остановитесь и позвоните в скорую.
Измените рацион
Ученые говорят, что низкожировая низкокалорийная диета помогает предотвратить сердечный приступ. И если он уже имел место быть, правильное питание - это просто необходимость для предотвращения повторного инфаркта.
Так, избегайте транс-жиров и насыщенных жиров, когда это возможно. Все они способствуют образованию бляшек в сосудах. И когда они засоряются, кровь больше не может поступать к сердцу, что приводит к сердечному приступу.
Избыток калорий и избыточный вес перегружают сердце. И чтобы избежать неприятных последствия, внесите рацион больше растительных продуктов, постного мяса и обезжиренных молочных продуктов. Также постарайтесь снизить в рационе уровень животных жиров, заменив их растительными.
Бросайте курить
Курение является фактором риска сердечных заболеваний, хотя бы потому, что повышает кровяное давление и риск образования сгустков за счет снижения уровня кислорода в крови. Из-за курения сердце работает более интенсивно, чтобы перекачивать кровь, при этом получает меньше здоровых клеток кислорода для поддержания оптимальной работы.
Потому наконец-то бросайте эту пагубную привычку.
Когда нужна неотложка?
И не забывайте, что инфаркт в анамнезе требует более внимательного отношения к своему самочувствию в будущем. Поэтому звоните в "скорую" без раздумий, если ощутили один из следующих симптомов:
внезапная и экстремальная усталость;
боль в груди и боль, которая распространяется на одну или обе руки;
быстрое сердцебиение;
потливость (без предварительной нагрузки);
головокружение и/или слабость;
отек ног;
сбивчивое дыхание.
Ранее MEDOBOZ предлагал пройти тест, который покажет, грозит ли вам инфаркт.
Читайте все новости по теме "Здоровье" на Обозревателе.