Жизнь после инфаркта: что нужно изменить

Инфаркт хоть и относится к смертельно опасным состояниям, но еще не является приговором. Потому после перенесения сердечного приступа нужно максимально настроиться на позитив и взять курс на выздоровление.

Внесите в расписание физнагрузки

После выписки из больницы постепенно (естественно, согласовав со своим врачом) вводите в ежедневное расписание физические нагрузки.

Так, регулярные тренировки необходимы для поддержания веса, а также для укрепления мышц, в том числе и сердечной.

В вашем случае стоит заняться аэробными упражнениями. В их число входят:

Плавание;

Езда на велосипеде;

Бег или джогинг;

Ходьба.

Эти виды упражнений помогают увеличить количество кислорода в крови, циркулирующей в теле, а также улучшить способность сердца к перекачиванию крови. А в качестве дополнительного бонуса регулярные аэробные упражнения также помогают уменьшить проявление гипертонии, снизить уровень стресса и холестерина.

Однако при занятиях спортом есть одно важное правило: если вы заметили какие-либо необычные симптомы (длительная одышка, ослабление или онемение конечностей, боль в груди), немедленно остановитесь и позвоните в скорую.

Измените рацион

Ученые говорят, что низкожировая низкокалорийная диета помогает предотвратить сердечный приступ. И если он уже имел место быть, правильное питание - это просто необходимость для предотвращения повторного инфаркта.

Так, избегайте транс-жиров и насыщенных жиров, когда это возможно. Все они способствуют образованию бляшек в сосудах. И когда они засоряются, кровь больше не может поступать к сердцу, что приводит к сердечному приступу.

Избыток калорий и избыточный вес перегружают сердце. И чтобы избежать неприятных последствия, внесите рацион больше растительных продуктов, постного мяса и обезжиренных молочных продуктов. Также постарайтесь снизить в рационе уровень животных жиров, заменив их растительными.

Бросайте курить

Курение является фактором риска сердечных заболеваний, хотя бы потому, что повышает кровяное давление и риск образования сгустков за счет снижения уровня кислорода в крови. Из-за курения сердце работает более интенсивно, чтобы перекачивать кровь, при этом получает меньше здоровых клеток кислорода для поддержания оптимальной работы.

Потому наконец-то бросайте эту пагубную привычку.

Когда нужна неотложка?

И не забывайте, что инфаркт в анамнезе требует более внимательного отношения к своему самочувствию в будущем. Поэтому звоните в "скорую" без раздумий, если ощутили один из следующих симптомов:

внезапная и экстремальная усталость;

боль в груди и боль, которая распространяется на одну или обе руки;

быстрое сердцебиение;

потливость (без предварительной нагрузки);

головокружение и/или слабость;

отек ног;

сбивчивое дыхание.

Ранее MEDOBOZ предлагал пройти тест, который покажет, грозит ли вам инфаркт.