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/Кардиология

"Живой пластырь": ученые изобрели средство для быстрого восстановления сердца

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Новое изобретение ученых для человеческого сердца способно помочь больным быстро восстановиться после сердечного приступа.

"Живой пластырь" размером всего лишь 3 на 2 см выращивается в лабораторных условиях из образцов клеток пациента и затем превращается в здоровую сердечную мышцу, сообщает служба новостей ВВС.

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Новинка содержит миллионы живых стволовых клеток и может вырабатывать вещества, которые восстанавливают и обновляют уже работающие клетки сердца.

сердечный приступ

сердечный приступ

Авторы исследования, проведенного в Имперском колледже Лондона, заявили, что при испытании на кроликах изобретение оказалось безопасным.

"В какой-то момент мы надеемся включить этот пластырь для сердца в обычную программу лечения, которое врачи предлагают пациентам, перенесшим сердечный приступ", - говорит исследователь Ричард Джаббур.

Сердечный приступ случается в тот момент, когда закупоренная артерия блокирует приток крови к сердечной мышце, лишая ее кислорода и питательных элементов.

Ранее MedOboz писал, что употребление белого мяса повышает уровень холестерина в крови наравне с красным. Безопасным считается белок, содержащийся в молочных продуктах и овощах.

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