Женщина скончалась, умоляя о помощи: на Волыни разгорелся медицинский скандал

В поселке Иваничи Волынской области женщина скончалась от сердечного приступа, пока пыталась допроситься вызова скорой помощи.

Как сообщается в сюжете ТСН, женщина умерла с телефоном в руке, когда ее отчитывала диспетчер вызова скорой.

После распечатки разговора выяснилось, что на жалобу о том, что ей плохо, женщине заявили: "Бабушка, ну-ка успокойтесь! Будете причитать, я не пойму, положу трубку и будете причитать себе".

За минуту, пока длился диалог, диспетчер не только не направил скорую, но даже не дал никаких советов женщине. Посреди разговора она внезапно замолкла, но диспетчера это вовсе не насторожило.

"Диспетчер поступил крайне непрофессионально: вступил в полемику вместо того, чтобы спросить адрес, посоветовать, что принять на данный момент, чтобы уменьшить те боли", - раскритиковал диспетчера и.о. главного врача областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль.

Медики не уверены, удалось бы спасти женщину, если бы скорая сразу выехала по вызову, но признали, что такая вероятность была.

Сама диспетчер после произошедшего уволилась по собственному желанию, но связаться с ней журналистам не удалось даже после визита к ней домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в роддоме Киева разгорелся скандал из-за халатной работы врача.