"Яблоко или груша": ученые рассказали, что защищает от болезней сердца

Жир защищает женщин в период менопаузы от инсульта и сердечных заболеваний.

У женщин со здоровым весом риски этих болезней были выше, если у них было больше жировых отложений на животе и меньше, если на бедрах. К такому выводу пришли ученые из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке, сообщает BBC.

Исследование "Инициатива женского здоровья", в котором участвовали 2600 женщин старше 18 лет, показало следующее: у так называемых "яблокообразных" женщин (больше абдоминального жира) риск заболеваний сердца был в три раза выше, чем у "грушевидных" (больше жира на бедрах).

По словам специалистов, представительницы слабого пола с фигурой-"яблоком" должны пытаться избавиться от отложений в проблемной области и стать более "похожими на грушу".

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Ранее MedOboz писал, что тяжелая атлетика в борьбе с ожирением сердца оказалась более эффективной, чем кардиотренировки.

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