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/ Кардиология

Вызывают инсульт и инфаркт: врач рассказала об опасности популярных препаратов

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Каждый из нас чаще или реже принимает различные обезболивающие препараты: кто-то от головной боли, кто-то – от суставной и т.д.

Однако, как выяснилось, применение различных нестероидных противовоспалительных обезболивающих связано с повышением риска инфаркта и инсульта.

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"У моих кардиологических пациентов, особенно старшего возраста, я всегда уточняю, насколько часто они пользуются нестероидными противовоспалительными препаратами вроде ибупрофена и ортофена против боли в суставах, спине или везде", – пишет у себя в Facebook профессор, кардиолог Екатерина Амосова.

По ее словам, согласно данным доказательной медицины и крупных эпидемиологических исследований, терапия НПВП, кроме аспирина, связана с повышением риска инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. "Кроме того, их прием способен увеличивать артериальное давление и отеки за счет задержки почками натрия и воды, вызывая даже потребность в госпитализации. Это – помимо угрозы кровотечений, в том числе желудочных, вследствие эрозий и язвы, головной боли, головокружения, ухудшения сна", – отмечает врач.

Так, о способности терапии НПВП повышать риск тромботических осложнений сердечно-сосудистых заболеваний говорится в предупреждениях американского регуляторного агентства FDA, и их применение противопоказано при нестабильной стенокардии, инфаркте, инсульте, а также перед и после кардиохирургических операций.

Многие принимают обезболивающие чуть ли не ежедневно

Многие принимают обезболивающие чуть ли не ежедневно

АиФ

"Действие всех НПВП, включая аспирин, связана с блокировкой фермента циклооксигеназы (ЦОГ), при участии которого образуется ряд биологически активных веществ – простагландинов (ПГ). Долгое время считалось, что с помощью ЦОГ-1 синтезируются как "полезные" ПГ (Е2 и простациклин), которые уменьшают активность тромбоцитов и улучшают защитную функцию клеток эндотелия, так и "вредный" тромбоксан А2 с противоположным действием. В то же время, вторая фракция фермента – ЦОГ-2, вероятно, отвечает за образование "вредных" ПГ: медиаторов воспаления и боли, – объясняет профессор. – На этой теории базировалось создание препаратов НПВП со способностью избирательной (селективной) блокады только ЦОГ-2, так называемых коксибов. Они должны обеспечивать противовоспалительный и обезболивающий эффекты при сохранении продукции "полезных" ПГ через ЦОГ-1. Однако при клиническом использовании новых НПВП произошло совсем "не так, как хотелось". Один из них – рофекоксиб – был вообще отозван всеми регуляторными агентствами вследствие установления существенного повышения частоты инфарктов и инсультов при его приеме для лечения артритов".

Она отметила, что факторы, от которых зависит величина сердечно-сосудистых рисков НПВП, окончательно не выяснены. Вероятно, это не относительная селективность НПВП в отношении ЦОГ 1-2, а абсолютная величина блокирующего эффекта, которая пропорциональна дозе, кратности и длительности их приема. Кроме того, степень дополнительного риска пропорциональна исходному риска. То есть, у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца она больше, чем без таковой, но меньше, чем у пациентов с инфарктом.

Более того, для пациентов, получающих одновременно НПВП (с обезболивающей и противовоспалительной целью) и аспирин (для тромбопрофилактики), имеет значение также их негативное взаимодействие. Аспирин – единственный среди НПВП, который необратимо блокирует ЦОГ, обеспечивая устойчивое уменьшение активности/агрегации тромбоцитов до конца их "жизни". Препятствуя его доступу к ЦОГ, НПЗП-"конкуренты" предоставляют значительно меньший антиагрерантный эффект в результате обратной блокады этого фермента.

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Для минимизации сердечно-сосудистых рисков НПВП, Амосова рекомендует:

– максимально ограничить применение НПВП;

– при одновременной профилактической терапии аспирином принимать ибупрофен за 8 часов до или через 30 мин после приема аспирина, а другие НПВП – за 2 часа до приема аспирина;

– у пациентов с имеющимися кардиологическими заболеваниями при возможности заменять НПВП на парацетамол или даже на короткое – на глюкокортикостероиды (например, при осложнении инфаркта асептическим перикардитом);

– при невозможности отказа от НПВП, например, у пациентов с сопутствующими артритом/артрозом, использовать для тромбопрофилактики вместо аспирина другое антитромбоцитарное средство, например, клопидогрел (плавикс).

Ранее OBOZREVATEL предупреждал об опасности препаратов "от коронавируса".

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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