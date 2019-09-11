Выяснилась смертельная опасность понедельников и последних дней отпуска

Понедельники, полдень, первый и последний дни отпуска, а также высокие температуры могут стать причиной инфаркта.

К таким выводам пришли польские ученые. Так, они выяснили, как повышается риск инфаркта в зависимости от окружающих условий, передает ТАСС.

Как выяснилось, 17% инфарктов происходят именно в первый рабочий день. На другие дни — от вторника до пятницы — приходится около 15% таких случаев. А в выходные — только 11–12%. Это происходит из-за того, что стресс на работе повышает риск приступа.

Причиной инфаркта может быть понедельник Иллюстрация

Второй период повышенного риска для сердца — полдень. К примеру, на утренние часы с 6:00 до 12:00 приходится 27% инфарктов, а на период между полуднем и 18:00 — 35%. Вечером приступы случаются у 22% сердечников, а ночь — самое безопасное время.

Также опасными называют первый и последний день отпуска. В это время риск инфаркта повышается в несколько раз.

Еще один фактор — жара. После +20 градусов риск инфаркта повышается в геометрической прогрессии с каждым градусом. При этом резкие перепады температуры тоже вредны.

Как сообщал OBOZREVATEL, резкое увеличение массы тела у мужчин в подростковом возрасте увеличивает риск возникновения инфаркта миокарда до 65 лет.

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