Как быстро снизить высокое давление: советы врача

Внезапное повышение давления может выбить из колеи кого угодно, и не всегда под рукой оказываются нужные препараты, обещающие быстро вернуть хорошее самочувствие.

Такие внеплановые перепады могут случаться не только у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и у совершенно здоровых людей, например, при перемене погоды, сильной физической нагрузке или стрессе. Потому каждому важно знать, как можно быстро оказать себе помощь без медикаментов.

"Повышенное давление выдает шум в ушах, ноющая головная боль, головокружение, "мушки" перед глазами, – рассказала MedOboz семейный врач Наталья Лобода. – И при появлении таких симптомов важно не оставлять их без внимания, иначе состояние может ухудшиться. Но при этом за таблетки сразу хвататься тоже не стоит, если они не назначены доктором, иначе неправильная доза может спровоцировать противоположное, не менее опасное состояние, когда давление опускается ниже нормы".

Эксперт подсказала, какие меры можно принять в первую очередь.

Головная боль при повышенном давлении ТСН

Выпейте воды

Ощутив скачок давления, сперва выпейте стакан-два чистой воды, и через 5 минут понаблюдайте за своим состоянием.

Часто неожиданные перепады давления могут быть вызваны обезвоживанием, так как при таком состоянии уменьшает объем крови и ее густота, от чего ухудшается кровоток. Вода поможет вернуть все в норму, давление стабилизируется и, соответственно, самочувствие начнет улучшаться.

Дышите по-особенному

Вернуть давление в норму поможет и правильная техника дыхания. Она помогает улучшить приток крови к тканям и уменьшить давление в сосудах.

Итак, примите удобное положение, прикройте глаза. Сделайте глубокий медленный вдох через нос (при этом животом, а не грудью). Затем также медленно выдыхайте. Для равномерности вдыхайте и выдыхайте на счет 5.

Повторяйте это дыхательное упражнение в течение 3 минут, при необходимости, если состояние полностью не нормализуется, повторите через 20 минут.

Помассируйте особые точки

Не секрет, что на теле есть активны точки, которые соответствуют той или иной функции в организме. Есть и такие, которые могут оказывать влияние и на артериальное давление.

Так, две из таких точек расположены позади мочек ушей. Массируйте их легкими надавливаниями, а также скользящими движениями вниз к центру ключиц.

Еще две точки находятся между большими и указательными пальцами рук. Надавливайте или массируйте их в течение минуты, и состояние вскоре улучшится.

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