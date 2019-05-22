Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Кардиология

Всего один стакан в день: назван самый полезный для сердца сок

8.7тЧитать материал на украинском

Один стакан свежевыжатого апельсинового сока поможет снизить риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых болезней.

К такому выводу пришли ученые из Нидерландов, которые наблюдали за 35 000 испытуемых целых 15 лет, пишет The Daily Mail.

"Четыре-восемь стаканов апельсинового сока в неделю сократят риск инсульта почти на четверть. Даже один стакан в день имел значительные преимущества и снижал риск развития болезней на 20%", – уточнили исследователи.

Новости
Есть всем! Названы топ-5 самых полезных овощей

Именно апельсиновый сок содержит вещества, способные защитить сердце и сосуды от заболеваний.

Иллюстрация

Иллюстрация

The Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, кокосовое масло и яблочный уксус могут ускорить сжигание жира и значительно снизить заболеваемость сердца, а ягоды годжи, древесный уголь и пророщенные орехи обещают омолодить ваш кишечник.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Нидерланды
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
11
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины