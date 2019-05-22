Всего один стакан в день: назван самый полезный для сердца сок

Один стакан свежевыжатого апельсинового сока поможет снизить риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых болезней.

К такому выводу пришли ученые из Нидерландов, которые наблюдали за 35 000 испытуемых целых 15 лет, пишет The Daily Mail.

"Четыре-восемь стаканов апельсинового сока в неделю сократят риск инсульта почти на четверть. Даже один стакан в день имел значительные преимущества и снижал риск развития болезней на 20%", – уточнили исследователи.

Именно апельсиновый сок содержит вещества, способные защитить сердце и сосуды от заболеваний.

Иллюстрация The Daily Mail

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