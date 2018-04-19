Врачи "обновили" диагноз "гипертония"

Количество пациентов с гипертонией в мире увеличивается. Сейчас приблизительно 40% людей живут с повышенным давлением. Потому медики решили изменить норму артериального давления и понизить показатели, при которых диагностируется гипертония.

Американская кардиологическая ассоциация изменила нормы артериального давления, передает пресс-служба организации. Диагноз "гипертония" ранее ставили при показателях давления давлении 140 на 90 и выше. А все, что ниже, считалось нормой и не требовало приема лекарств.

Сейчас же в США пересмотрели данные критерии оценки. Теперь нормой считается артериальное давление до 120/80, а давление на уровне 120-129/80 уже относится к повышенному.

Показатели на уровне 130-139/80-89 считаются уже гипертонией первой стадии, выше 140/90 – гипертонией второй стадии, а давление от 180/120– считается гипертоническим кризом, который требует срочной медицинской помощи.

С помощью изменения норм артериального давления медики надеются сократить количество сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, которые являются главными причинами смертности.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, как поддерживать артериальное давление в норме.