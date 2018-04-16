Врач рассказал правду о метеозависимости

Медики пролили свет на то, что такое метеозависимость, и существует ли они на самом деле.

"Многие люди полагают, что если просыпаешься утром с больной головой, уставшим или разбитым – значит тут дело точно в погоде", - говорится в посте на медицинском Telegramm-канале "Доктор Фил".

Так, по словам медиков, погода изменяется потому что меняется атмосферное давление. И атмосферное давление действует на людей (как на материальные объекты), и его перемена, по идее, должна вызывать изменение нашего артериального давления.

Но на практике этого не происходит. Результаты исследований не зафиксировали никакой зависимости артериального давления от изменений атмосферного давления.

А если изменения и есть, то насколько мизерные, что на фоне колебаний, которые происходят в течение дня под воздействием наших обычных действий мы их даже не почувствуем

Например, даже при небольшой физической нагрузке (поднялись по лестнице, прошлись быстрым шагом), давление может прыгнуть вверх аж до 150/90. Ведь организму при нагрузке требуется больше кислорода, поэтому сердце начинает быстрее прокачивать кровь. Когда нагрузка прекращается – давление возвращается к своему обычному значению.

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И голова болит не всегда при повышении давления. Яркий пример, опять же, подъем по лестнице.

Тем более изменения атмосферного давления не может влиять на суставы. И доказано это еще одним исследованием, где ученые наблюдали за 810 пациентами с артрозом суставов. Выяснилось, что боль и погода не имеют друг к другу никакого отношения.

"Потому если у вас болит голова или ломит суставы – знайте, что происходит это от чего угодно, но уж точно не от погоды. И разбираться нужно с этим "чем угодно", а погоду оставить в покое", - подытожил автор.

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