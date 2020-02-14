Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардиология

Всего за 15 минут: врач рассказал, как снизить давление без лекарств

1.8т
Читать материал на украинском

Гипертония в последние годы обрела масштабы эпидемии или даже пандемии. Так, согласно различным подсчетам, от нее страдает каждый третий-пятый человек в мире.

Основными причинами развития гипертензии являются избыточный вес, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание, говорит немецкий кардиолог Мартин Холле, передает Focus.

Новости
Как быстро снизить высокое давление: советы врача
Гипертония обрела масштабы эпидемии

Гипертония обрела масштабы эпидемии

АиФ

И, по его словам, даже небольшие коррективы этих составляющих благоприятно отражаются на состоянии здоровья.

Так, 15-минутная прогулка на свежем воздухе помогает снизить давление на 5-8 единиц. Именно поэтому хотя бы такие легкие кардионагрузки должны войти в вашу ежедневную привычку.

Кроме того, привести в норму высокое давление можно и при помощи похудения. "Каждый лишний килограмм создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. И избавление от лишнего веса поспособствует нормализации состояния. В частности, снижение веса на 10 килограмм понизит давление на 5-10 единиц", – уточнил врач.

Ранее OBOZREVATEL делился советами украинского кардиолога Бориса Тодурова, которые помогут предотвратить инсульт и инфаркт.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости