Всего за 15 минут: врач рассказал, как снизить давление без лекарств

Гипертония в последние годы обрела масштабы эпидемии или даже пандемии. Так, согласно различным подсчетам, от нее страдает каждый третий-пятый человек в мире.

Основными причинами развития гипертензии являются избыточный вес, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание, говорит немецкий кардиолог Мартин Холле, передает Focus.

Гипертония обрела масштабы эпидемии АиФ

И, по его словам, даже небольшие коррективы этих составляющих благоприятно отражаются на состоянии здоровья.

Так, 15-минутная прогулка на свежем воздухе помогает снизить давление на 5-8 единиц. Именно поэтому хотя бы такие легкие кардионагрузки должны войти в вашу ежедневную привычку.

Кроме того, привести в норму высокое давление можно и при помощи похудения. "Каждый лишний килограмм создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. И избавление от лишнего веса поспособствует нормализации состояния. В частности, снижение веса на 10 килограмм понизит давление на 5-10 единиц", – уточнил врач.

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