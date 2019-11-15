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/ Кардиология

Врач показал, как выглядят сосуды курильщика. Видео

1.1т
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О вреде курения сказано много, в частности о том, что эта привычка вредит сердечно-сосудистой системе.

Кардиохирург Борис Тодуров показал наглядно, к чему приводи курение. У себя в Facebook врач опубликовал видео, где он показывает сосуды курильщика, пораженные атеросклерозом.

Курение опасно для жизни

Курение опасно для жизни

Kolobok

"Посвящается всем моим фейсбучным курящим друзьям. Вот что бывает в сосудах сердца у людей, которые курят сигареты… Вот этим атеросклерозом была полностью забита артерия – просвета нет. Одна сигарета в день дает такой эффект. Поэтому те, кто курит, пожалуйста, вспоминайте эту картинку. Можете продолжать курить дальше, но будьте готовы к тому, что вам придется перенести вот такую операцию", - комментирует доктор.

Ранее также глава Института сердца рассказывал MedOboz о том, что современные заменители сигарет, которые позиционируются как менее вредные, на самом деле еще более опасны, чем сигареты.

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"Последние данные, которые мы видим по нашим медицинским каналам, говорят, что все эти заменители курения имеют в ряде случаев еще большие факторы риска. В частности, они иногда вызывают такие ожоги легких, после которых молодые люди полностью переходят на искусственную вентиляцию легких – у них развивается легочная недостаточность. Таких случаев очень много. От обычного табакокурения мы не видели настолько серьезных осложнений, как мы имеем сегодня от вейпов, систем нагревания табака и всего остального", - подчеркнул Тодуров.

Накануне OBOZREVATEL показывал репортаж из операционной, где кардиохирурги Института Амосова проводили уникальную операцию на сердце.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Персона
Борис Тодуров
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