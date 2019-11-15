Врач показал, как выглядят сосуды курильщика. Видео

О вреде курения сказано много, в частности о том, что эта привычка вредит сердечно-сосудистой системе.

Кардиохирург Борис Тодуров показал наглядно, к чему приводи курение. У себя в Facebook врач опубликовал видео, где он показывает сосуды курильщика, пораженные атеросклерозом.

Курение опасно для жизни Kolobok

"Посвящается всем моим фейсбучным курящим друзьям. Вот что бывает в сосудах сердца у людей, которые курят сигареты… Вот этим атеросклерозом была полностью забита артерия – просвета нет. Одна сигарета в день дает такой эффект. Поэтому те, кто курит, пожалуйста, вспоминайте эту картинку. Можете продолжать курить дальше, но будьте готовы к тому, что вам придется перенести вот такую операцию", - комментирует доктор.

Ранее также глава Института сердца рассказывал MedOboz о том, что современные заменители сигарет, которые позиционируются как менее вредные, на самом деле еще более опасны, чем сигареты.

"Последние данные, которые мы видим по нашим медицинским каналам, говорят, что все эти заменители курения имеют в ряде случаев еще большие факторы риска. В частности, они иногда вызывают такие ожоги легких, после которых молодые люди полностью переходят на искусственную вентиляцию легких – у них развивается легочная недостаточность. Таких случаев очень много. От обычного табакокурения мы не видели настолько серьезных осложнений, как мы имеем сегодня от вейпов, систем нагревания табака и всего остального", - подчеркнул Тодуров.

Накануне OBOZREVATEL показывал репортаж из операционной, где кардиохирурги Института Амосова проводили уникальную операцию на сердце.

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