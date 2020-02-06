Врач назвала неприметные признаки проблем с сердцем

Болезни не возникают внезапно, и пусть ощутимые симптомы появляются не сразу, организм с самого начала всяческими способами подает сигналы бедствия, обратив внимание на которые можно избежать тяжелых последствий.

Также дела обстоят и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Порой предвестниками тяжелых расстройств являются самые, казалось бы, безобидные вещи, о которых MedOboz рассказала семейный врач Наталья Деменко.

Поза во сне может предупреждать о болезни Аиф

Поза во сне. В случае легкой сердечной недостаточности, которая чаще всего не проявляется болями или дискомфортом, человек во время сна переворачивается и спит на правом боку. Лежа на левом же возникают тягостные ощущения в груди, которые вынуждают инстинктивно переворачиваться.

Желание присесть. При нарушениях в сердечно-сосудистой системе, самая комфортная поза для человека – сидя (в таком положении создается минимальная нагрузка). Поэтому, не задумываясь, человек с подобными нарушениями присаживается при любом удобном случае, хотя каких-либо недомоганий в этот момент не ощущает.

Опущенное положение ног. Если во время сидения удобнее всего находиться с опущенными ногами (когда бедра не параллельны полу, а максимально опущены вниз), хоть они при этом и начинают сильно отекать, тоже повод сходить к кардиологу. Чаще всего так бывает, когда в любом другом положении тела появляется одышка, что само по себе является симптомом проблем с сердцем.

Цвет лица. Бледность кожи – еще один признак, которых также не должен быть оставлен без внимания. Он часто проявляется при нарушении кровообращения, который развивается при атеросклерозе.

Синюшность. Этот признак медики называют цианозом. Чаще всего он проявляется на губах, кончике языка и носа, мочках ушей, а также стопах и кистях. Причина его появления зачастую кроется в сердечной недостаточности и нарушении кровообращения.

Пульс. Болезни сердца можно выявить с помощью измерения пульса, что лучше всего делать по утрам. Если частота повышена или понижена (норма – 60-80 ударов в минуту), либо же если пульс ощущается неритмично, сходите к кардиологу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избежать инфаркта и инсульта.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!