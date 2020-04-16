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/ Кардиология

Впервые в Украине! Во Львове провели уникальную операцию на сердце

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Во Львове кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце 65-летней пациентки.

Об этом в Facebook сообщил глава общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич.

Врачи провели операцию по аутотрансплантации сердца с пластикой левого предсердия, и заменой митрального и аортального клапанов.

"Пациентка в возрасте 65 лет была с диагнозом ревматическая болезнь сердца, комбинированный тяжелый недостаток митрального клапана с преобладанием стеноза, тяжелой недостаточностью аортального клапана, гигантским левым предсердием с компрессией окружающих структур", – рассказал Зинкевич.

65-летняя пациентка

65-летняя пациентка

Facebook Игорь Зинкевич

Для спасения жизни женщины врачи приняли решение немедленного хирургического вмешательства. Операцию провел известный во Львове кардиохирург Владимир Мороз. Помогали и ассистировали команда высокопрофессиональных медиков – кардиохирург Зинченко Вячеслав, анестезиолог Куртяк Зиновий, Якимович Юрий, перфузиолог Курило Андрей, врач-интерн Иванин Сергей, заведующий реанимационным отделением Родзуняк Андрей и сотрудники отделения сердечно-сосудистой хирургии.

Операция

Операция

Facebook Игорь Зинкевич

Отмечается, что до этого времени такие операции не проводились в Украине. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее перевели из реанимационного отделения на стационарное лечение.

Врачи с пациенткой

Врачи с пациенткой

Facebook Игорь Зинкевич

Операция на сердце

Операция на сердце

Facebook Игорь Зинкевич

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые провели урологическую операцию с использованием высокоточной аппаратуры.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Львов
Теги
врачи медицина
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