В Украине закончились бесплатные кардиостимуляторы: как это ''ударит'' по пациентам

В Украине дефицит кардиостимуляторов. Пациенты с серьезными сердечными проблемами вынуждены месяцами ждать срочной операции, рискуя просто умереть.

А чиновники уверяют, что аппараты находятся "на карантине", и использовать их нельзя. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Необходима срочная операция

Жительница Сумской области 66-летняя Наталья Федько еще зимой попала в районную больницу. "У нее была блокада сердца. Все врачи стали ее убеждать, что необходимо ставить кардиостимулятор. Но Наталья тогда не согласилась", – рассказывает сестра пациентки Татьяна Подобрий.

Так выглядит двухкамерный кардиостимулятор Медиков.нет

Но в марте пенсионерке становилось все хуже и хуже. "Мы тогда обратились в Сумской областной кардиологический центр. Она прошла обследование, сутки ходила с холтером. Результаты были неутешительными, ночью количество ударов сердца падало до 35. Тогда заведующая отделением сказала, что нужно ставить кардиостимулятор, медлить нельзя.

Такой аппарат стоит 50 тысяч гривен, конечно, нам это не по карману. Но нас заверили, что для таких как мы кардиостимулятор выделят бесплатно, они есть в наличии. Нужно было только съездить в Киеве в институт им. Амосова и получить заключение", – вспоминает сестра пациентки Татьяна Подобрий.

Татьяне пришлось отправиться в Киев. Путь для нее был сложным, но в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова диагноз подтвердили, дали заключение и посоветовали как можно быстрее получить в Сумской области двухкамерный кардиостимулятор. И с ним вернуться к ним на операцию. Поскольку в Сумах именно двухкамерный аппарат не имплантируют.

Каждый год в мире имплантируется около 300 тысяч кардиостимуляторов arrhythmia.center

Кардиостимуляторы "на карантине"

"Мы пришли снова в наш областной центр, к заведующей. И тут вдруг нам говорят, что кардиостимуляторов нет! "Как так, вы же говорили?", – спрашиваю. Идем к главному врачу. И он нам рассказывает, что на самом деле двухкамерные стимуляторы есть, но они все бракованные. И такая ситуация по всей стране. Они поставлены в область были в 2017 году, а вот поставку за 2018 год еще ждут, она находится в МОЗ", – рассказывает Татьяна Подобрий.

В Сумской областной администрации женщинам дали письменный ответ, в котором говорится, что так необходимых им двухкамерных кардиостимуляторов в области нет. И когда поступят – точно сказать никто не может.

В области двухкамерных кардиостимуляторов нет Обозреватель

Заместитель главного врача Сумского кардиоцентра Наталья Богдан подтвердила это.

"Эти кардиостимуляторы стоят "в карантине". Это означает, что к нам приходит письмо из МОЗ, в котором говорится, что с этими аппаратами проводятся еще какие-то исследования или у кого-то возникли сомнения насчет них. Поэтому использовать их на данный момент нельзя. Что конкретно случилось с этими аппаратами, я не знаю. Но использовать их мы не имеем права", – сказала Наталья Богдан.

В областном кардиоцентре говорят, что новые кардиостимуляторы еще ждут. Причем заявка на их получение подана ими еще в 2018 году. На дворе уже осень 2019, но проблема не решена.

Пациенты ждут, когда же появятся жизненно необходимые аппараты

В Минздраве о ситуации в кардиостимуляторами по стране сказать ничего не смогли. Несмотря на отправленный официальный запрос, ответа от них мы так и не получили. В пресс-службе нас заверили, что им необходимо время, чтобы разобраться с ситуацией.

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