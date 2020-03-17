В Украине отменяются плановые кардиологические операции

Институт сердца и Институт сердечно-сосудистой хирургии временно прекращают проведение плановых кардиологических операций, готовясь принимать пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

В частности, директор Института сердца Борис Тодуров и главный врач Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова Сергей Сиромаха заявили, что временно в медучреждениях отменяют плановые госпитализации и операции. Вместе с тем работа в экстренном режиме будет оставаться прежней.

"Институт сердца продолжает принимать только экстренных больных: с острой ишемией, острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда, тромбоэмболией легочной артерии, с расслаивающимися аневризмами аорты и пациентов с крайней степенью сердечной недостаточности, которым нужна стационарная помощь. Мы освобождаем койки для возможного массового поступления тяжелых больных, которым понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких", – отметил Тодуров.

В таком же режиме, по словам Сиромахи, будет работать и Институт сердечно-сосудистой хирургии.

Также эксперты призвали на период карантина не посещать общественные места, избегать тесных (дистанция – менее полутора метров) контактов с людьми, особенно посторонними, мыть руки часто и тщательно, а также носить с собой дезсредство и после каждого контакта с поверхностями вне дома обрабатывать им руки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине введены жесткие карантинные меры.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!