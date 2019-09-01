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/ Кардиология

Уменьшает риск инфаркта: назван продукт для здорового сердца

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Употребление орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.

К такому выводу пришли иранские ученые после исследования, результаты которого обнародовали на сайте Европейского общества кардиологов.

"Орехи являются хорошим источником ненасыщенных жиров. Они также содержат белок, минералы, витамины, клетчатку, фитостеролы и полифенолы, которые полезны для здоровья сердца", – рассказал доктор Ноушин Мохаммадифард.

Болезни сердца

Болезни сердца

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Он добавил, что наиболее полезны свежие и сырые орехи, такие как миндаль, фундук или грецкие. Исследователь пояснил, что в несвежих плодах ненасыщенные жиры могут окисляться, что делает их вредными. А распознать это можно по запаху, а также по горьковатому или кисловатому вкусу.

В исследовании изучалась связь между потреблением орехов и риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также смертность среди населения Ирана. В общей сложности 5432 взрослых в возрасте 35 лет и старше без сердечно-сосудистых заболеваний были отобраны для эксперимента.

Орехи полезны для сердца

Орехи полезны для сердца

pixabay

Первый опрос был проведен еще в 2001 году, с тех пор повторялся каждые два года. Исследователи фиксировали у опрашиваемых наличие диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. За 12 лет подобный диагноз был поставлен в 751 случае. Из них 594 раза была диагностирована ишемическая болезнь сердца, 157 раз – инсульт. 179 участников скончались от таких заболеваний, 458 — от других причин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американским ученым впервые за историю удалось напечатать полностью функциональные части органа из коллагена.

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Место
Иран
Теги
здоровье Сердце продукты
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