Украинцев "косит" опасное заболевание: врач рассказал, как уберечься

В мире сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности. И Украина является одним из лидеров по количеству смертей от кардиоболезней, в частности, инфарктов и инсультов.

"В Украине на сегодняшний день этот показатель составляет 69,8%, тогда как во всем мире эта цифра находится на уровне около 32%. То есть, из всего количества пациентов, которые умирают в Украине, порядка 350-380 тысяч умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказал MedOboz академик-кардиохирург Василий Лазоришинец.

В борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужен системный подход ТСН

Одна из причин такой грустной статистики – в отсутствии должной профилактики, причем дело не в каждом пациенте отдельно, а в решении данного вопроса на государственном уровне. "Известный факт, что гораздо дешевле предупредить любое заболевание, чем потом его героически и дорого лечить", – отметил Василий Васильевич.

Так, в целом основная проблема в том, что у нас в стране нет системного подхода для решения той ситуации, которая сейчас сложилась.

"Нам необходима действующая общегосударственная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающая профилактику, лечение, а также реабилитацию пациентов.

Новости Назван простой способ сохранить сердце здоровым

Несколько лет назад Национальная Академия медицинских наук подготавливала соответствующую программу. Предусматривала все необходимые пункты. Однако на то время Министерство здравоохранения не было заинтересовано в этом и просто передало документ в Кабинет Министров. Единственное, что оттуда взяли, это создание реперфузионных центров (предыдущее правительство сделало очень много для того, чтобы открыть по всей Украине массу таких центров, где пациенту с острым коронарным синдромом выполняют коронарографию и делают стентирование). Для этого было приобретено больше 40 ангиографов, и это дало действительно мощный толчок в развитии кардиохирургии.

Хотя это только часть огромной работы, которая помогает лечить, но никак не дает возможность предупредить заболевания", – рассказал академик.

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