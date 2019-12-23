Украинцев "косит" опасное заболевание: врач рассказал, как уберечься

В мире сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности. И Украина является одним из лидеров по количеству смертей от кардиоболезней, в частности, инфарктов и инсультов.
"В Украине на сегодняшний день этот показатель составляет 69,8%, тогда как во всем мире эта цифра находится на уровне около 32%. То есть, из всего количества пациентов, которые умирают в Украине, порядка 350-380 тысяч умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказал MedOboz академик-кардиохирург Василий Лазоришинец.
В борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужен системный подход
ТСН
Одна из причин такой грустной статистики – в отсутствии должной профилактики, причем дело не в каждом пациенте отдельно, а в решении данного вопроса на государственном уровне. "Известный факт, что гораздо дешевле предупредить любое заболевание, чем потом его героически и дорого лечить", – отметил Василий Васильевич.
Так, в целом основная проблема в том, что у нас в стране нет системного подхода для решения той ситуации, которая сейчас сложилась.
"Нам необходима действующая общегосударственная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающая профилактику, лечение, а также реабилитацию пациентов.
Несколько лет назад Национальная Академия медицинских наук подготавливала соответствующую программу. Предусматривала все необходимые пункты. Однако на то время Министерство здравоохранения не было заинтересовано в этом и просто передало документ в Кабинет Министров. Единственное, что оттуда взяли, это создание реперфузионных центров (предыдущее правительство сделало очень много для того, чтобы открыть по всей Украине массу таких центров, где пациенту с острым коронарным синдромом выполняют коронарографию и делают стентирование). Для этого было приобретено больше 40 ангиографов, и это дало действительно мощный толчок в развитии кардиохирургии.
Хотя это только часть огромной работы, которая помогает лечить, но никак не дает возможность предупредить заболевания", – рассказал академик.
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