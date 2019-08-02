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/ Кардиология

Ученым США удалось напечатать на 3D-принтере клапан для сердца. Видеофакт

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Американским ученым первым в мире удалось надрукувати полностью функциональные части органа из коллагена.

По их словам, случился настоящий прорыв, так как в будущем данная технология откроет путь к "печати" целых органов, передает "ТСН".

В частности, специалисты из Университета Карнеги-Меллон сумели из коллагена на 3D-биопринтере создать сердечный клапан, в котором полностью воспроизведены сложные элементы, обеспечивающие биохимические сигналы. Именно они необходимы для функционирования всего органа.

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Клапан для сердца

Клапан для сердца

Скриншот с видео

"Мы смогли показать, что 3D-печать сердечного клапана из коллагена возможна, и он работает", – заявил один из авторов доктор Адам Файнберг.

По словам медиков, эта технология в ближайшем будущем поможет пациентам, ожидающим пересадки сердца. Но сейчас ее необходимо усовершенствовать с помощью испытаний на животных и, в конечном итоге, на людях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследовательская группа из Тель-Авивского университета во главе с профессором Талем Двиром совершила глобальный прорыв в медицине, сумев напечатать на 3D-принтере живое пульсирующее человеческое сердце.

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Место
США
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