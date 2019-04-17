Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Кардиология

Ученые впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере. Реальное видео

625Читать материал на украинском

Исследовательская группа из Тель-Авивского университета во главе с профессором Талем Двиром совершила глобальный прорыв в медицине, сумев напечатать на 3D-принтере живое пульсирующее человеческое сердце.

Материалом для создания "био-мотора" выступили жировые клетки пациента, которые затем были преобразованы в стволовые клетки сердечно-сосудистой мышцы и смешаны с колоректальной тканью, передает 9tv.co.il.

Напечатанное сердце, рассказывают ученые, по своим размерам сопоставимо с кроличьим — всего около 2,5 см.

Новости
Можно умереть? В популярных приборах для сердца нашли уязвимость

Ученые впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере. Реальное видео

Скриншот с видео

В общей сложности было напечатано 10 сердец. В ближайшие месяцы специалисты будут проверять функциональность органов на животных.

В случае если эксперимент завершится успехом, это станет настоящим спасением для человечества, ведь пациентам больше не придется ждать пересадки органов и принимать дорогостоящие препараты, чтобы предотвратить их отторжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании медики госпиталя Моррисон с помощью 3D-принтера спасли пациента, у которого была раковая опухоль.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Израиль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины