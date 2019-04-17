Ученые впервые напечатали живое сердце на 3D-принтере. Реальное видео

Исследовательская группа из Тель-Авивского университета во главе с профессором Талем Двиром совершила глобальный прорыв в медицине, сумев напечатать на 3D-принтере живое пульсирующее человеческое сердце.

Материалом для создания "био-мотора" выступили жировые клетки пациента, которые затем были преобразованы в стволовые клетки сердечно-сосудистой мышцы и смешаны с колоректальной тканью, передает 9tv.co.il.

Напечатанное сердце, рассказывают ученые, по своим размерам сопоставимо с кроличьим — всего около 2,5 см.

Скриншот с видео

В общей сложности было напечатано 10 сердец. В ближайшие месяцы специалисты будут проверять функциональность органов на животных.

В случае если эксперимент завершится успехом, это станет настоящим спасением для человечества, ведь пациентам больше не придется ждать пересадки органов и принимать дорогостоящие препараты, чтобы предотвратить их отторжение.

לראשונה בעולם: חוקרים מישראל הדפיסו לב חי במדפסת תלת מימד מתאים אנושיים של חולה

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании медики госпиталя Моррисон с помощью 3D-принтера спасли пациента, у которого была раковая опухоль.

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