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/Кардиология

Ученые нашли "виновника" женских инсультов

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Известно, что низкий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) уменьшает риск инсульта и сердечных приступов. Исследование, проведенное неврологами в США, показало, что у женщин с уровнем холестерина ЛПНП 70 мг/дл и ниже вероятность геморрагического инсульта возрастает в два раза по сравнению с женщинами, уровень холестерина которых составляет 100-130 мг/дл.

Как сообщает sciencedaily, результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Холестерин ЛПНП может привести к накоплению жира в артериях. Пути его снижения широко используются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследование показало, что низкие уровни этого холестерина могут быть опасными для женщин, у которых риск инсульта выше, чем у мужчин.

Ученые обнаружили, что у женщин с очень низким уровнем холестерина ЛПНП (70 мг/дл и ниже) вероятность инсульта с кровотечением увеличивается в 2,2 раза.

Доктор медицинских наук Памела Рист говорит, что женщины с низким уровнем холестерина ЛПНП должны пройти обследование на предмет наличия других факторов риска инсульта, например, высокого кровяного давления, курения с целью снизить риск геморрагического инсульта.

Геморрагические инсульты встречаются реже, чем ишемические, их лечение затруднительно, что повышает вероятность смертельного исхода.

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