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/Кардиология

У женщин проявляется иначе: Супрун объяснила признаки инфаркта 

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Мужчины и женщины по-разному переносят инфаркт, потому что отличаются физиологически.

Как сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook, у женского пола сердечный приступ может выглядеть иначе.

"Женщины иногда не вовремя обращаются за медицинской помощью и рискуют иметь тяжелые последствия или умереть", — отметила она.

Супрун объяснила, что инфаркт происходит, когда поставки крови к сердцу в определенном участке критически или прекращаются. Причина этому — прежде всего, сужение коронарных сосудов из-за атеросклероза или тромб. Участок сердца, который не получает кислород, постепенно умирает.

У женщин проявляется иначе: Супрун объяснила признаки инфаркта 

"Сердечный приступ проявляется болью, которая носит жгучий или сжимающий характер, или дискомфортом и тяжестью за грудиной. Это продолжается несколько минут, или отступает и снова возвращается", — добавила она.

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Но у женщин, по словам Супрун, это может проявляться иначе:

  • могут болеть одна или обе шея, челюсть, плечи, руки, живот;

  • часто болит между лопатками;

  • дыхание может стать частым и поверхностным, но при этом ничего не будет болеть;

  • может появиться выраженная слабость, бросить в холодный пот, или возникнет головокружение и тошнота.

"Если вы испытываете такие симптомы — немедленно вызывайте скорую. Можно принять ацетилсалициловую кислоту — она останавливает свертываемости крови и образование тромбов", - посоветовала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров могут защитить здоровье от сердечно-сосудистых заболеваний.

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Персона
Ульяна Супрун
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