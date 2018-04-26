Центр кардиохирургии "Добробут": миниинвазивная операция на сердце уже реальность

В конце 2016 года в Киеве открылся Центр кардиохирургии "Добробут". Менее чем за полтора года он стал одним из ведущих кардиоцентров страны, где на одинаково высоком уровне проводят как стандартные вмешательства, так и уникальные операции на сердце. Мы собрали 10 цифр и фактов, доказывающих, что частная кардиохирургия может быть экспертной, компетентной и инновационной.

Сделано больше 300 операций на сердце

Причем это сложные вмешательства на открытом сердце: пластика и протезирование клапанов, многососудистое коронарное шунтирование, удаление опухолей и аневризм, коррекция врожденных пороков и патологий восходящей аорты. Ежедневно к ардиохирурги Центра, а это, к слову, первая частная кардиохирургия в Украине, проводят по две-три операции. Большинство – 70 % – миниинвазивным методом.

По словам кардиохирурга Александра Бабляка, который возглавляет Центр кардиохирургии "Добробут", клиника делает ставку на развитие в стране именно малоинвазивной хирургии сердца. "Людей после наших операций уже не будут узнавать по большому шраму на груди – современный уровень медицины позволяет проводить практически все вмешательства на сердце через мини-доступ", – говоритАлександр Дмитриевич.

Александр Бабляк, руководитель Центра кардиохирургии МС "Добробут"

Мини-разрез меньше 8 см между ребрами

– вместо большого травматичного разреза грудной кости длиной 25 см. То, что еще недавно казалось фантастикой, сегодня в кардиохирургии "Добробут" – обычная практика. Все так называемые изолированные операции на сердце (когда решается какая-либо одна проблема), проводятся в Центре миниинвазивно.

Для коронарного шунтирования, например, кардиохирурги делают мини-разрез слева между ребрами; для операций на митральном или трехстворчатом клапане и коррекции врожденных пороков – справа; аортальный клапан оперируют через косметический мини-разрез вдоль грудной кости.

К слову, коронарное шунтирование через мини-доступ первыми в мире начали проводить именно в Центре кардиохирургии "Добробут". И в этом году его руководителя Александра Бабляка пригласили представить методику зарубежным коллегам на Европейском конгрессе кардиохирургов.

2 мини-разреза вместо одного большого на грудной клетке

– еще одно ноу-хау кардиохирургической команды клиники. В марте в Центре впервые в мире прооперировали пациентку, которой шунтирование сделали через межреберный косметический разрез слева, а пластику митрального клапана – через мини-разрез справа. И все это в рамках одного наркоза. То есть женщине не пришлось разрезать грудную кость, и она уже спустя месяц после сложной операции на сердце вернулась к активному образу жизни. В стационаре 65-летняя пациентка провела всего пять дней!

Домой спустя 4 дня после операции на сердце

Благодаря тому , что миниинвазивная операция на сердце – это меньшая травма для организма, пациенты кардиохирургии "Добробут" гораздо легче и быстрее восстанавливаются после вмешательства. Обычно это только пять дней в стационаре, но есть и те, кому самочувствие позволяет уезжать домой уже на четвертые сутки.

Дальнейшая реабилитация тоже проходит ускоренными темпами, в том числе и потому что не нужно ждать сращения грудины. Меньше чем через две недели пациенты уже могут проходить по несколько километров в день, поднимать 10 кг веса, ездить за рулем. Всего месяц – и человек полностью возвращается к привычному ритму жизни.

87 лет – возраст самого взрослого пациента Центра кардиохирургии "Добробут"

Сотрудники частной кардиохирургии "Добробут"

И это не единичный случай. Частная кардиохирургия "Добробут" принимает немало пациентов старше 80-ти. Успешно оперировать пожилых людей с букетом хронических заболеваний и возвращать им нормальное качество жизни позволяют как опыт хирургов и анестезиологов Центра, так и использование щадящих миниинвазивных методик. Их плюс как раз в том, что можно с минимальной вероятностью осложнений проводить вмешательства у людей из группы риска (после инфарктов, с сахарным диабетом, ожирением).

Однако Центр кардиохирургии "Добробут" не специализируется исключительно на взрослых – в клинике оперируют и детей, в том числе до года, как самый младший пациент клиники, 8-месячный мальчик со сложным врожденным пороком сердца – тетрадой Фалло.

80,7 % риск ов по шкале euroSCORE

– самый высокий процент риска операции на сердце, проведенной в клинике. В большинстве кардиоцентров страны таким пациентам отказывают, потому что даже 5 % считаются высокими. Однако компетентность врачей и оборудование, которым оснащен Центр кардиохирургии "Добробут", позволяют спасать даже очень тяжелых больных. Как, к примеру, 34-летний Александр Турзин, которого уже отправили на трансплантацию, но команда Александра Бабляка смогла спасти родное сердце мужчины.

4-местная реанимация и 8 одноместных палат

Причем реанимация – оснащенная оборудованием последнего поколения. И что не менее важно – с максимально высоким уровнем комфорта для пациентов и даже приватностью: каждая кровать отделена шторкой. Оборудование в палатах тоже на уровне: круглосуточный мониторинг состояния пациента и все необходимое для восстановления.

Эхокардиография live 4 D

Когда 3 D -изображение клапанов сердца двигается во времени, – такой сложный метод исследования освоили единицы кардиологов страны. И одними из первых это сделали специалисты кардиохирургии "Добробут" Екатерина Ревенко и Лилия Пидгайна, которые входят в ТОП лучших украинских кардиологов-клиницистов. Разбираться даже с очень сложными клиническими случаями врачам помогают и знания, и инновационное оборудование.

24 года опыта,

половина из которых в наиболее сложной области кардиохирургии – хирургии врожденных пороков сердца у детей. При этом два года стажировки в ведущем кардиоцентре мира – в университетском госпитале Северного Сиднея в Австралии. И уже больше 4 000 успешных операций на сердце. Все это – о ведущем кардиохирурге клиники "Добробут", докторе медицинских наук Александре Бабляке.

135 000 гривен стоит операция на сердце

в среднем в кардиохирургии "Добробут". Это полный пакет – с обследованиями, медикаментами, пребыванием в стационаре. И это примерно только на 15 000 грн дороже, чем в государственной клинике. Но минимум в три раз а дешевле, чем в европейских кардиоцентрах, хотя лечение проводится по тем же международным протоколам, а пациентам обеспечивается максимальный уровень комфорта.

За дополнительной информацией о Центре кардиохирургической помощи МС "Добробут" обращаться по номеру телефона: +38 067-352-86-58; ‎+38 098-892-91-90