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/ Кардиология

"Трансплантацию проводить не смогут": Лазоришинец назвал нюансы процесса

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Закон о трансплантации донорских органов в Украине уже несколько лет не покидает кулуары Верховной Рады – его переписывают, дополняют, уточняют и т.д.

И вот накануне большинством голосов депутатов документ, предполагающий отсрочить создание Единой государственной информационной системы трансплантации в Украине до 1 января 2021 года, был принят в первом чтении.

То есть, возможности для полномасштабной работы трансплантологов в нашей стране все еще не появилось. А ждут этого как врачи, так и пациенты.

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ZIK

Директор Института сердечно -сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова, академик Василий Лазоришинец рассказал MedOboz, что трансплантация донорского сердца – единственная операция, которую не могут проводить кардиохирурги в его институте. И не потому, что нет соответствующей квалификации, а в отсутствии закона, позволяющего ее делать. Пока предел возможностей – пересадка механического сердца.

"У нас подготовлены две бригады, которые готовы проводить две трансплантации сердца одновременно, и одна бригада по забору сердца. То есть, как только будет готова нормативная база, мы готовы делать и такие операции. Украинские хирурги готовы к этому - только дайте нам закон, и мы перевернем мир в области трансплантологии", - отмечает академик.

Однако при этом он подчеркнул, что с принятием полноценного пакета документов о трансплантации в Украине сразу же начать проводить подобные операции не получится.

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По словам Лазоришинца, после принятия закона нужно будет провести еще огромную работу, которая займет определенное время. В частности, должны заработать трансплант-координаторы, диагностика смерти мозга, нужно будет обсуждать с правоохранительными органами все правовые нюансы, также с МВД решать, как можно своевременно доставлять донорские органы (ведь Украина - большая страна, где наземным транспортом быстро не добраться в нужную точку) и многое другое.

"В Соединенных Штатах я однажды даже на реактивном самолете летал на забор органа", - отметил кардиохирург.

Однако, по его словам, принятый закон даст толчок началу этих процессов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что мешает развитию трансплантологии в Украине.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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