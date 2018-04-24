Стало известно, как избежать сердечного приступа

Болезни сердца являются одной из основных причин преждевременной смерти. И угрожают они едва ли не каждому третьему.

Кардиологи утверждают, что риска сердечного приступа можно избежать, пишет Еxpress. Для этого нужно подкорректировать пищевые привычки.

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Ешьте больше белка

Белок необходим для здорового организма. Выбирайте жирную рыбу (например, лосось), курицу без кожи, яйца, бобовые, соевые продукты и постный фарш. При этом избегайте обработанных мясных продуктов, таких как хот-доги, колбасы и бекон.

Вычеркните соль

Употребление большого количества соли может способствовать повышению артериального давления, фактору риска сердечно-сосудистых заболеваний. Потому старайтесь добавлять ее в продукты по минимуму.

Контролируйте порции

Ешьте медленно – это поможет организму нормально переваривать пищу и вовремя почувствовать насыщение. Иначе, заглатывая пищу, вы будете постоянно переедать (поскольку сытость ощущается позже), а это чревато увеличением веса и дополнительной нагрузкой на сердце.

Ешьте больше овощей

Все плоды важны, но полезнее всего – овощи, поскольку в них больше клетчатки и меньше сахара.

Позволяйте себе слабости

Чипсы, фаст-фуд и прочая вредная пища вредит сердцу. Но если иногда очень хочется (например, раз в месяц), то ничего страшного нет – наоборот, это приведет к выбросу гормонов радости и улучшению настроения и общего состояния.

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