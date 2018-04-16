Создано лекарство от преждевременной смерти

Медики проверили эффективность препарата, который обещает предотвратить инфаркты и прочие сердечные заболевания, что поможет избежать преждевременной смерти.

Американские исследователи протестировали синтезированный белок pUR4, который поддерживает здоровье и активность клеток сердца, передает MedicalXpress. Это средство потенциально может эффективно предотвращать повторные инфаркты и продлевать жизнь у детей с врожденными пороками сердца.

Медикамет блокирует активность фибронектина — белка, который способствует реабилитации соединительных тканей после травм, но после сердечных приступов он оказывает негативное воздействие на жизненно важные ткани. Так, он замещает функциональные мышечные клетки на бесполезные миофибробласты.

И молекула pUR4 построена таким образом, чтобы подавлять образование матрицы из фибронектина.

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Изобретенный препарат был исследован на грызунах и клетках сердца человека. У мышей, у которых был спровоцирован сердечный приступ, в отсутствие лечения исследуемым медикаментом развивался фиброз и нарушались функции миокарда. У второй группы, которым давали pUR4, эти последствия были сведены к минимуму. Аналогичный результат был выявлен с использованием клеток сердца человека.

Медики отмечают, что необходимо провести дополнительные исследования для проверки безопасности и эффективности медикамента на крупных животных. И только после этого специалисты перейдут к клиническим испытаниям лекарства.

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