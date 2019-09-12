Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Кардиология

Современная лучевая диагностика: снижение рисков и большая информативность

431

Новейшие аппараты для рентгенологических исследований обладают преимуществами, которые не опровергнуть: неинвазивность; низкодозовая нагрузка на пациента и персонал во время обследования; качественное изображение с возможностью передачи в электронном виде; быстрое исследование всех систем и органов по отдельности.

Перечисленными достоинства характеризуют современный аппарат Philips Brilliance CT64. Данный компьютерный томограф специализируется на исследовании артерий сердца, сосудов головного мозга, нижних конечностей, грудного и брюшного отделов. Этот прибор оснащен графической станцией под названием Brilliance Workstation. Она обеспечивает обработку отдельных срезов, выполнение сложных реконструкций, что очень помогает специалистам планировать операции.

Современная лучевая диагностика: снижение рисков и большая информативность

Компьютерный томограф Philips Brilliance CT64

Также в арсенале отделения имеется современная рентгеноаппаратура: cтационарный цифровой аппарат DuoDiagnost и три передвижных аппарата Practix 300.

Отделение предлагает широкий спектр диагностических исследований. Ведущим методом является МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография. Он подходит для обследования головного мозга, позвоночника, органов брюшной и грудной полостей, костей, суставов и сосудов.

Для диагностики патологических состояний сосудистой системы используется высокоинформативная МСКТ с введением контрастного препарата. Это метод позволяет выявлять аневризмы, стенозы, расслоения, травматические разрывы, окклюзии, ишемию, аномалии развития, тромбозы шунтов, кровотечения и пр.

Руководит отделением лучевой диагностики Максюта Дмитрий Владимирович.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости