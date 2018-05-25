УкрEngРус
Регистрация
CityВидео

Смертельно опасное: выяснилась другая сторона известного заболевания

2.3тЧитать новость на украинском

Люди, которые страдают экземой, более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам.

Это выяснили ученые. Результаты исследований опубликованы в British Medical Journal, передает РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные 385 тысяч людей в возрасте около 43 лет с атопической экземой.

Новости
Сработало: нашлось средство от опасного рака

Так, они пришли к выводу, что у больных с тяжелым случаем экземы был на 20% выше шанс получить инсульт, на 40-50% — нестабильную стенокардию, сердечный приступ, фибрилляцию предсердий и на 70% — сердечную недостаточность.

Экзема представляет собой острое или хроническое заболевание кожи, проявляющееся в виде сыпи, которая сопровождается зудом и чувством жжения. По различным подсчетам, экзема встречается почти у каждого десятого жителя планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые создали благодаря экстракту зеленого чая наночастицы, способные уничтожать раковые клетки в легких при подсвечивании лазером.

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины