Смертельно опасное: выяснилась другая сторона известного заболевания

Люди, которые страдают экземой, более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам.

Это выяснили ученые. Результаты исследований опубликованы в British Medical Journal, передает РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные 385 тысяч людей в возрасте около 43 лет с атопической экземой.

Так, они пришли к выводу, что у больных с тяжелым случаем экземы был на 20% выше шанс получить инсульт, на 40-50% — нестабильную стенокардию, сердечный приступ, фибрилляцию предсердий и на 70% — сердечную недостаточность.

Экзема представляет собой острое или хроническое заболевание кожи, проявляющееся в виде сыпи, которая сопровождается зудом и чувством жжения. По различным подсчетам, экзема встречается почти у каждого десятого жителя планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые создали благодаря экстракту зеленого чая наночастицы, способные уничтожать раковые клетки в легких при подсвечивании лазером.