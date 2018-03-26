Смерть Мавроди: как не стать жертвой убившей его болезни

Врач Виктор Литвиненко рассказал "МедОбозу" от чего вероятнее всего умер Сергей Мавроди.

Как известно, Мавроди попал в больницу с жалобами на слабость и боль в области груди.

По словам Литвиненко, описанные симптомы указывают на инфаркт миокарда.

"Кроме описанных, во время приступа также может появиться отдышка, ощущение нехватки воздуха, тошнота, интенсивная потливость, боль между лопатками, а также онемение или боль левой руки, шеи или нижней челюсти", - добавил Литвиненко.

Очень важно, ощутив подобные симптомы, срочно вызвать неотложку, поскольку у медиков после начала приступа остается максимум два часа на спасение пациента. Дальше начинается отмирание тканей и прекращение кровоснабжения жизненно важных органов.

До прибытия медиков стоит принять таблетку нитроглицерина и прилечь.

Ранее "Обозреватель" рассказывал о жизни и смерти Мавроди.