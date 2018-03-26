Смерть Мавроди: как не стать жертвой убившей его болезни

Врач Виктор Литвиненко рассказал "МедОбозу" от чего вероятнее всего умер Сергей Мавроди.
Как известно, Мавроди попал в больницу с жалобами на слабость и боль в области груди.
По словам Литвиненко, описанные симптомы указывают на инфаркт миокарда.
"Кроме описанных, во время приступа также может появиться отдышка, ощущение нехватки воздуха, тошнота, интенсивная потливость, боль между лопатками, а также онемение или боль левой руки, шеи или нижней челюсти", - добавил Литвиненко.
Очень важно, ощутив подобные симптомы, срочно вызвать неотложку, поскольку у медиков после начала приступа остается максимум два часа на спасение пациента. Дальше начинается отмирание тканей и прекращение кровоснабжения жизненно важных органов.
До прибытия медиков стоит принять таблетку нитроглицерина и прилечь.
Ранее "Обозреватель" рассказывал о жизни и смерти Мавроди.