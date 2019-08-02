Сердце отдали другому: ребенок с Волыни умер в Индии, ожидая несуществующую очередь на трансплантацию

Мальчик Назар Балык из села Вьязивное Любешивского района Волынской области страдал тяжелым пороком сердца. Ребенок умер в Индии, так и не дождавшись очереди на трансплантацию.

Страшный диагноз "дилатационная кардиомиопатия" медики поставили Назару пять лет назад, пишет "КП в Украине". С тех пор мама Назара Наталья Балык возила единственного сына по врачам, обивала пороги высоких кабинетов в поисках помощи.

"Мы все это время лечились в киевском кардиоцентре, до июня прошлого года, - рассказывает Наталья. - Но нам врачи сразу сказали: единственное, что может спасти моего Назара, это пересадка сердца. Взяться за такую операцию могут только в Индии".

Мама Назара Видео Наталья Балык

В конце концов 14 июня 2018 года Наталья вместе с сыном поехали за границу. 100 тысяч долларов не без помощи волонтеров и благотворительных организаций, выделило Министерство здравоохранения.

"Я тогда поверила - случилось чудо и мой ребенок будет жить, - говорит Наталья. - Мы приехали в индийский город Ченнаи. Нас поселили в гостинице, выписали таблетки, подключили капельницу и поставили на очередь на трансплантацию".

Однако время шло, а необходимого донора, сердце которого можно пересадить ребенку, все не было. Деньги закончились и через год индийские медики попросили Наталью с сыном "на выход".

"Я тогда снова обратилась в Мин¬здрав, однако, чтобы выделить мне помощь, сказали заново собрать полный пакет документов, - говорит Наталья. - А как я это могла сделать? Ведь находилась в Индии, даже денег на билет в Украину не имела".

Назар Балык КП в Украине

Так и не дождавшись трансплантации, 13 июня этого года Назар умер в индийской клинике.

Позже оказалось, что никакой очереди на трансплантацию на самом деле не было.

"10 января было донорское сердце, и оно подходило моему сыну по всем параметрам, - говорит Наталья. - Но главврач распорядился отдать его другому пациенту, местному. Мы, иностранцы, никому там не нужны, за год пребывания в индийской клинике нами никто не поинтересовался. Сами ходили в клинику, напрашивались к врачам на осмотр, даже из украинского Минздрава никто не звонил, будто о нас все забыли. А что я, простая сельская женщина из Украины, могла сделать в чужой стране? Для них главное - свои граждане, а иностранцы так…"

Народный депутат Ирина Суслова еще два месяца назад, 6 июня, делала депутатский запрос в Минздрав относительно катастрофической ситуации с трансплантацией сердца украинским детям в Индии. И в нем шла речь о 15-летнем Назаре Балыке из Волыни, который тогда еще находился в реанимации, а бюджетные средства на его лечение закончились. Но только теперь, 27 июля, спустя две недели после смерти ребенка, чиновники прислали ответ.

"Мой запрос застрял в бюрократических дебрях Минздрава, и только теперь, нарушая все сроки, чиновники соизволили ответить. Они написали, что "вопросы требуют дополнительного времени на доработку". Они, видимо, живут в каком-то отдельном вымышленном мире, потому что не знают, за это время 15-летний Назар уже умер, так и не дождавшись хоть какой-то реакции от своего государства. Он умер, надеясь на порядочность и ответственность лиц, которые призваны работать на граждан. Оказалось - все совсем не так. Чиновники Минздрава слепые, глухие и циничные, когда речь идет о судьбе конкретных людей", - эмоционально написала Ирина Суслова в Facebook.

В комментарии СМИ нардеп добавила: на депутатский запрос по закону чиновники должны были ответить в течение десяти дней:

"Но к этому времени они удосужились только взять его на рассмотрение! Вопиющая безответственность, халатность, я даже не знаю, как назвать такое отношение к людям, - возмутилась она. - В какой стране еще дети умирают только из-за того, что чиновники в течение двух месяцев не могут ответить на запрос? Чем они там занимаются?"

Наталья похоронила своего сына в родном селе Вьязивное. Говорит, перевезти тело на родину помогла клиника, где лечился Назар. А еще пришлось десять дней "висеть" на телефоне с украинским посольством.

Потом убитая горем женщина записала видеообращение к родителям таких же больных детей и президенту Украины, в котором рассказала о реалиях индийской медицины и призвала главу государства сделать реальной трансплантацию в Украине и не отправлять украинцев на смерть за тысячи километров. Его она опубликовала на Youtube-канале:

"В нашей стране есть умные врачи, есть таланты. Всего одна трансплантация в месяц - и 12 человек будут спасены. Прошу президента Владимира Зеленского в память о моем сыне Назаре сделать трансплантацию реальной в Украине", - умоляет Наталья Балык.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта пятый президент Украины Петр Порошенко подписал доработанный закон, который изменяет правила трансплантации донорских органов в стране.

Ожидается, что документ позволит разблокировать возможность применения в Украине трансплантации. Закон предусматривает, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2020 года, положения этого закона по использованию указанной системы не применяются.

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