Сердца украинцев: кардиохирург рассказал, откуда берутся пороки и что может довести до инфаркта

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире. Согласно данным ВОЗ, ежегодно количество умерших от таких заболеваний составляет порядка 31% от всех летальных случаев.

Как обстоят дела с сердцами украинцев? Какие причины доводят людей до отделения кардиологии? Почему количество молодых пациентов растет? На эти и другие вопросы MedOboz ответил генеральный директор Института сердца, кардиохирург, профессор Борис Тодуров.

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- Борис Михайлович, как обстоят дела с сердечно-сосудистыми заболеваниями именно в Украине? Правда ли, что болезни на самом деле "молодеют"?

- Статистика у нас не очень хорошая. В структуре смертности сердечно-сосудистые заболевания занимают порядка 67%. Такой показатель держится уже много лет, и динамики на уменьшение нет. Это большая социальная проблема, с которой мы все должны начать активно бороться.

Тенденция к "омоложению" заболеваний также имеется, в частности, идет речь об инсультах и инфарктах. И это связано со многими причинами, в том числе и с социальными, в частности, со стрессами и тревожными состояниями, которые имеются у большинства людей на фоне общей ситуации в стране.

- Как самые распространенные заболевания? И когда без оперативного вмешательства не обойтись?

- Лидируют инсульты и инфаркты (первых по статистике в Украине в год случается 110 тысяч, инфарктов фиксируется 50 тысяч случаев). Но и то, и другое – крайняя степень проявления уже имеющихся заболеваний.

До того, как случится инфаркт или инсульт, в организме происходят некоторые изменения на уровне сердечно-сосудистой системы. Например, прогрессирует атеросклероз сосудов, либо же имеет место врожденная или приобретенная (дегенеративная возрастная) патология сосудов или клапанов. И в таких случаях, чтобы избежать тяжелых последствий этих нарушений требуется помощь хирургов.

Так, в нашем институте на сегодня из всех операций, которые мы проводим, около 50% приходится на ишемическую болезнь, остальные – клапанные патологии, 15% из которых - врожденные пороки сердца.

Статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям в Украине печальная Delfi

- Правда ли, что возросло количество детей с врожденными пороками сердца? Если да, то какие причины?

Действительно, в процентном отношении (не только в Украине, а и во всем мире) сегодня рождается больше детей с пороками сердца. Связано это с тем, что, начиная с 50-60х годов начали активно оперировать детей с такими патологиями. Бум кардиохирургии начался в 80-90е годы – с того времени начали оперировать практически всех, в большинстве случаев – успешно.

Дело в том, что большинство пороков сердца передаются наследственным путем. И раньше дети с такими патологиями умирали, не дожив до детородного возраста и не создав потомства. Сейчас же их успешно оперируют, они рождают детей, у которых тоже с высокой вероятностью будут иметься наследственные пороки.

То есть, на сегодняшний день мы имеем второе, а иногда и третье поколение пациентов, где количество врожденных пороков растет в геометрической прогрессии.

Скажу больше, в ближайшие годы во всем мире мы будем иметь относительное повышение количества наследственных врожденных патологий.

Это то, что касается генетически обусловленных причин. А сказывается на здоровье детей и образ жизни родителей. В частности, есть такие заболевания, которыми маме не желательно болеть в первые месяцы беременности. К ним относятся различные вирусные заболевания, например, краснуха или грипп. Дело в том, что сердце ребенка закладывается в первые два месяца беременности, и перенесение этих болезней скажется на формировании плода. Потому повышается вероятность, что ребенок родится с пороком сердца.

В добавок хочу сказать, что если женщина планирует стать матерью, то необходимо бросать все вредные привычки (курение, алкоголь,) прекращать прием любых токсических веществ и устранить контакт с ними, а также максимально избегать контакта с людьми, которые болеют вирусными заболеваниями. Иначе риски для ребенка увеличиваются.

- Насколько успешны сегодня операции на сердце у детей?

- На сегодня к счастью нам удалось снизить смертность при врожденных пороках (при некоторых)практически до нуля. Есть пороки, при которых уже давно не умирали дети.

В основном смертельные исходы случаются при сочетании множества пороков. Особенно, если ребенок родился недоношенным. Бывает иногда, что младенца приходится оперировать даже в первые часы жизни.

Однако на сегодня результаты лечения даже тяжелых случаев намного лучше, чем 30-40 лет назад, когда умирали порядка 15-20% от всех прооперированных. Сейчас общее количество смертельных исходов при врожденных пороках составляет меньше 1%.

Детей с врожденными пороками сердца становится все больше TSN

- Какие факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний? Как уменьшить шансы попасть на учет к кардиологу?

- Их несколько. Об алкоголе рассказывать не стоит – все априори знают механизм его влияния на сосуды. Потому его нужно максимально вычеркнуть из жизни.

Следующий – курение. Даже одна сигарета в день (легка, крепкая – не важно) это уже серьезный фактор риска. Курящие люди имеют в 20 раз больше шансов развития рака – легких, гортани,пищевода, губы и т.д. Эта вредная привычка вызывает повышенную хрупкость сосудов: сосуды курильщика видно сразу – они кальцинированные, очень хрупкие, твердые и очень быстро зарастают. Так что гробить здоровье ради того, чтобы пускать дым колечками, не стоит.

Далее – сахарный диабет. При любом его типе (первом или втором) повреждение сосудистой стенки происходит очень быстро и еще в раннем возрасте.И если диабет не лечить должным образом, будут страдать сосуды (сердца, головы, почек, глаза). Даже имея склонность к заболеванию (кто-то из родственников болеет диабетом, имеет место ожирение и т.д.), необходимо тщательно контролировать свое здоровье.

Еще один серьезный фактор риска – артериальная гипертензия. Она бывает разного происхождения – гормональная, связанная с пороками сердца, стрессом, возрастная и т.д. Но,если есть повышенное давление, которое не соответствует возрасту (например, если к 50 годам давление больше 130 единиц – это уже гипертензия), нужно лечиться также тщательно, как при сахарном диабете. Тем более, что сегодня есть огромное количество препаратов, которые снижают давление и позволяют в течение дня поддерживать его в норме. Только при этом нужно неукоснительно придерживаться назначенного лечения: пить таблетки не только тогда, когда в глазах мутнеет от высокого давления, а принимать лекарство каждый день по специальной схеме и строго определенной дозировке.

Периодический контроль давления важен для устранения рисков развития тяжелых состояний Delfi

Опасность для сердечно-сосудистой системы несет и гиподинамия. Так, человек в день должен пройти пешком порядка 5-7 км, либо минимум 30 минут в день заниматься активными физическими нагрузками (гимнастика, фитнес и т.д.), чтобы растянуть связки и включить в работу мышцы. Это помогает запустить нормальное кровообращение, убрать лишний адреналин из крови, сжечь лишние калории и поддерживать в тонусе сосудистые стенки. Отсутствие же физнагрузок на сегодняшний день рассматривается как одна из основных причин развития сосудистых и сердечных патологий.

Очень важно и питание - неправильная диета также может спровоцировать нарушения. В частности, в рационе должно быть достаточное количество белка. Вегетарианство, кстати, еще один большой фактор риска. В человеческом организме есть "ДЕПО" углеводов в виде гликогенов в печени, есть "ДЕПО" жира в виде подкожной клетчатки, но нет "ДЕПО" белка. Он весь сконцентрирован в мышцах, потому если вы не едите мясо, будут расщепляться мышцы. Потому обязательно нужно употреблять девять незаменимых аминокислот, которые невозможно получить в достаточном количестве из растительной пищи. Более того, есть, например, очень важный для организма витамин В12, который человек в основном потребляет только из красного мяса. Так что 100 г белка в виде, говядины или баранины в день съедать нужно, чтобы получить нужное количество этого витамина и обеспечить нормальное кроветворение.

От чего я бы рекомендовал отказаться, так это от всего сладкого. Всем, даже тем, кто активно занимается спортом. Сахароза, глюкоза, фруктоза должны быть максимально исключены из рациона, даже сладкие фрукты не должны превышать разумного количества. Например, от 5-6 виноградин ничего не будет, а вот с полукилограммовой гроздью винограда, где концентрация фруктозы составляет больше 10%, вы по факту вливаете в себя пол-литра сиропа, от чего поджелудочная железа начинает вырабатывать бешеное количество инсулина, что на состоянии здоровья положительно уж точно не будет сказываться.

Если в общем, питание должно быть сбалансированным: мясо-рыба, каши, овощи в неограниченных количествах, а из фруктов стоит выбирать несладкие. Я советую ежедневно есть яблоки – в них содержатся хорошие пектины и клетчатка, которая легко усваивается.

И опять же не стоит забывать, что всегда должен быть баланс между потреблением калорий и их расходом, иначе со временем может развиться еще один провокатор сердечно-сосудистых заболеваний – избыточный вес. Из-за него развивается гипертензия: сердцу, для того чтобы прокачать кровь через огромное количество капилляров в жировой клетчатке, нужно на выходе создать повышенное давление.

Помимо всего вышеперечисленного, к факторам риска также можно отнести и различные хронические заболевания, которые требуют регулярного обследования и лечения.

- Курение - вредно для сердца. А как на счет новой моды на заменители сигарет – системы нагревания табака, вейпы и пр.?

- Последние данные, которые мы видим по нашим медицинским каналам, говорят, что все эти заменители курения имеют в ряде случаев еще большие факторы риска. В частности, они иногда вызывают такие ожоги легких, после которых молодые люди полностью переходят на искусственную вентиляцию легких – у них развивается легочная недостаточность.

Таких случаев очень много. От обычного табакокурения мы не видели настолько серьезных осложнений, как мы имеем сегодня от вейпов, систем нагревания табака и всего остального.

- Сегодня можно услышать много рекомендаций по приему препаратов для поддержания здоровья сердца, например, содержащих аспирин, калий, магний. Стоит ли такие принимать или чем чреват их бесконтрольный прием?

- Очень опасная штука все эти "панацеи". Не бывает универсальных лекарств, которые помогают всем. Может какой-то препарат помогает 80% людей, а 20% - он противопоказан к применению.

Даже тот же аспирин если просто так начать принимать, как рекомендует реклама, может привести к летальному исходу. Например, если у человека есть склонность к язве желудка или гастриту, им можно вызвать жуткое желудочное кровотечение.

В целом, нельзя бесконтрольно принимать химические препараты. Это глупо как минимум. Если вы считаете, что вашему организму чего-то не хватает, посоветуйтесь с врачом. А рекламу, где восхваляют какие-то биодобавки и препараты, и говорят, что они спасут ваше сердце, слушать не стоит, ведь никто не знает, что на самом деле с вашим сердцем, какой там порок, какие сосуды,какие сужения, в каком состоянии свертываемость крови.

Не существует панацеи от всех болезней, а также нет и нейтральных препаратов, у которых бы не было каких-либо побочных действий. Лично я бы не пользовался никакими биодобавками или препаратами без предварительной рекомендации доктора.

- Как влияют на сердце и сосуды напитки, рассчитанные на активных людей – энергетики, изотоники? Они на самом деле безопасны?

- Любой препарат или добавка, который влияет на сосудистый тонус, в определенной дозе может человека убить. В их числе кофеин и другие вещества, входящие в состав таких "подзарядок".

Вы же не знаете, какое у вас изначально давление, когда вы принимаете этот напиток? Ведь если у вас в этот момент давление 160, то после баночки энергетика давление может подняться до 180,что уже чревато инсультом или инфарктом.

Пусть даже последствия не такие серьезные сразу, но это не добавляет здоровья. Я крайне против различных энергетиков, и считаю, что вообще не нужно разрешать их в свободную продажу. Тем более, что люди пьют и бездумно, по 5-6 банок, превышая все возможные нормы в несколько раз. Пока человек молодой, может организм и выдержит, но рано или поздно это может обернуться фатально.

- Какие обследования и как часто нужно проходить, помимо регламентированных, чтобы вовремя выявить сбои?

- Примерно с такой же частотой, как вы возите машину на СТО на техобслуживание (порядка двух раз в год), вы должны после 40 лет ходить к врачу на такой себе чек-ап.

В него входит кардиограмма, эхокардиография, УЗИ сосудов, анализы крови, анализы мочи,осмотр гинекологом женщинам (к 40 годам уже должен быть свой врач), мужчинам - урологом, а также обязательные обследования у эндокринолога, если есть диабет. Кроме того, обязательно нужно раз в год посещать стоматолога и офтальмолога.

Если имеют место неврологические нарушения (головные боли, головокружения, боли в конечностях и т.д.), нужно идти и обследоваться у невропатолога, чтобы проверять, нет ли нарушений, в том числе и сосудистых.

Регулярный контроль здоровья - это не прихоть, а необходимость. Это уважение к своему организму.

- По каким признакам можно догадаться, что с сердцем не все "гладко"?

- Есть несколько симптомов, к которым нужно прислушиваться.

Первое – это боли в сердце. При ишемии, когда сердечной мышце не хватает кислорода (если сужаются коронарные артерии), у человека начинает болеть сердце. Чаще всего болит за грудиной, часто иррадиирует в левую руку, в шею и в лопатку.

Но бывают безболезненные формы ишемической болезни. В большинстве случаев они встречаются при диабете. Бывает даже, что случился инфаркт, а болей не предшествовало – такая особенность у этой болезни. Потому следующий признак, требующий внимания (а он обязательно себя проявит) – это отдышка. Если при привычной нагрузке вы чувствуете, что задыхаетесь больше, чем раньше, нужно сразу идти к кардиологу.

Также выдает сбои и нарушение сердечного ритма. Приложите руку к пульсу, посчитайте, сколько ударов в спокойном состоянии, и проследите, насколько ритмично бьется сердце. Если у вас больше 80 ударов в состоянии покоя или меньше 50 - это должно насторожить. Также есть повод идти к кардиологу, если имеются нарушения ритма.

Из внешних проявлений о неладном предупреждает выпуклость вены на шее или пульсация сосудов шеи.

У детей нужно обращать внимание на цвет губ. Если губы синие, это может быть признаком врожденного порока сердца.

Кроме того, если ребенок не может съесть положенную дозу молока, или в процессе сосания постоянно прерывается на то, чтобы отдышаться, тоже может быть признаком имеющихся аномалий.

Насторожится нужно также, если новорожденный отстает в весе - в норме к году вес ребенка должен утроиться. Если этого не происходит, причина может крыться именно в сердечно-сосудистой системе.

Что касается инсультов, он может проявлять себя по-разному, в зависимости от того, какая часть мозга поражается. Так, может пропасть зрение, перекосить лицо, появиться головная боль, потеря движения и онемение конечностей и т.д. Так что, если вы заметите, какое-то необычное проявление (тянется речь, опустились уголки рта, онемела рука или палец и пр.) немедленно нужно обращаться в скорую, пройти томографию и выяснять, какие поражения есть в головном мозге.

- Какие шансы выжить после инсульта или инфаркта?

При том и другом заболевании есть так называемое терапевтическое окно – около 2 часов. Если закрылась какая-то артерия, как правило в течение двух часов погибает мышца (как при инфаркте)либо ткань мозга (при инсульте).При этом если в течение 2 часов эту артерию освободить (например, ввести тромболитик и растворить тромб, или раскрыть артерию катетером или стентом и т.д.), то никаких последствий не будет.

Потому не нужно дома сидеть и ждать, или заниматься самолечением. Срочно вызывайте скорую и отправляйтесь в клинику, где вам могут помочь.

- Какой процент от стоимости кардиологических операции возмещается государством?

- В целом по стране сегодня государством покрывается 25-40% по расходным материалам и по лекарствам. Чаще всего остальное пациенты вынуждены покупать сами. Примерно такая же ситуация и в кардиохирургии.

- Как и насколько долго проходит реабилитация после операции и если ли у нас условия для этого?

- Все зависит от уровня сложности операции. Если операция не сложная, например, было плановое стентирование, то пациенту реабилитация не нужна. Он 2-3 дня находится в стационаре, 2-3 дня - дома, а дальше он здоровый человек и может возвращаться к своим обычными делам.

Если был инфаркт и проводилась открытая полостная операция, то как правило реабилитация длится чуть больше месяца и связано это с тем, что мы во время операции разрезаем грудину,распиливаем кость, которая срастается порядка 4-5 недель. Это основной период реабилитации,во время которого пациент должен находиться в щадящих условиях и под наблюдением врача.

Как правило мы отправляем таких больных после недельного стационара в специализированные реабилитационные центры, где они продолжают свое лечение.

Таких центров у нас в стране хватает. Есть платные, а есть бесплатные, которые финансируются за счет социальных программ и государственных фондов.

- Какие самые сложные случаи из вашей практики?

- Самыми сложными считаются операции у детей при множественных пороках, особенно у новорожденных, особенно у недоношенных.

У взрослых самыми сложными являются операции, при острой расслойке аневризма аорты. Они долгие, сложные, нестандартные - такая операция может длиться весь день.

Сложнее всего оперировать недоношенных детей при нескольких пороках сердца Facebook Бориса Тодурова

Кроме того, мы часто делаем совместные операции, в частности, с онкологами, когда у пациента опухоль прорастает в сосуды, в сердце, в легочную артерию и т.д. Это называется симультанные операции, которые стали уже рутинными у нас.

У пожилых людей как правило не бывает какого-то одного заболевания. Обычно это целый "букет" болезней, потому иногда приходится одновременно вмешиваться многим специалистам. И это не всегда планово.

- Трансплантация сердца – делают ли эту операцию сейчас в Украине? И как на счет механических сердец?

Первую пересадку сердца в Украине мы сделали еще в 2001 году – ее делала наша бригада, я в частности. После этого мы провели еще три успешных трансплантации сердца.

Но увы, последние 13-14 лет пересадок сердца у нас не делалось. Все только потому, что в Украине нет соответствующего закона, который позволял бы нам получать донорские органы. И это единственная операция (трансплантация), которую мы сегодня не можем провести.

А что касается имплантации искусственных сердец, начиная с 2016 года наш институт также успешно проводит такие операции. На сегодня имплантировано уже семь таких механизмов, и практически все наши пациенты прожили больше года с ними, и уже прошли второй этап – трансплантацию донорского сердца, который проводится в Минске.

В конце ноября состоится еще одна такая операция.

- Кто покрывает затраты на такую имплантацию?

Первая имплантация была сделана за счет благотворительных средств. Я в частности принимал участие в сборах 120 тысяч евро, необходимых для приобретения механического сердца. Вторая также проводилась за счет пожертвований. Еще два прибора в дальнейшем были куплены за бюджетные деньги.

На сегодня очередь на имплантацию механического средства составляет порядка тысячи человек в год. Сейчас лист ожидания состоит из 56 человек.

- Как обстоят дела с научной деятельностью в области кардиохирургии в Украине?

- Сегодня медицинская наука государством не поддерживается вообще. Как будто Украине вообще никакая наука не нужна. Каждый год сокращают научные ставки и выплаты, а научные сотрудники уже работают на четверть ставки.

На самом деле научные исследования - очень необходимое направление медицинской деятельности, поскольку если мы не занимаемся этим, медицина не развивается. Весь мир сегодня тратит огромные деньги именно на науку.

Например, в США на исследования в области генетики выделяется больше средств, чем на космонавтику. То есть, бюджет NASA меньше, чем бюджет генетических лабораторий, и значит власти понимают, что за этим будущее. Ведь и генетики, и биохимики будут спасать тех, кому уже не может помочь хирургия.

Если у нас и дальше так пойдет, то наука в Украине окончательно умрет, и тогда мы, увы, опустимся на самое дно.

- И последний вопрос: как бы вы оценили уровень медицины в Украине?

Тут буду краток: реанимационный больной, умирающий.

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