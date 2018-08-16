Сердечный приступ. Основы первой помощи

Почему мы испытываем сердечный приступ? Что нужно делать в первую очередь? И как не навредить?

Сосуды и атеросклеротические бляшки

Через сердце проходят всевозможные сосуды, которые питают его кровью и кислородом. Со временем на сосудах могут образовываться атеросклеротические бляшки. И пока они занимают маленький размер и не деформируются, человек не испытывает никаких неприятных ощущений.

Однако если бляшка вырастает и закрывает больше, чем 65 % сосуда, или повреждается из-за высокого артериального давления, тогда в этом месте тромбоциты полностью закроют просвет сосуда.

Что же происходит с мышцей сердца в данном случае? Она начинает постепенно некротизироваться. Некроз – это смерть. То есть происходит гибель части мышцы из-за недостаточного притока крови и острой нехватки кислорода. Но о любых повреждениях мы узнаем "благодаря" боли.

Что может скрываться под "маской" сердечного приступа?

Многие часто путают сердечный приступ с другими болезненными отклонениями. Особенно когда человек испытывает неприятные ощущения за грудиной. Но у нас в грудной клетке находится не только сердце, но и другие органы.

Например, когда на прием приходит двадцатилетний парень и говорит, что у него вчера был сердечный приступ, то речь, скорее всего, идет о другом состоянии. У молодых людей это патология шейного либо грудного отдела позвоночника и связанная с этим невралгия.

С сердечным приступом также путают неврозы, когда пациент иногда испытывает неприятные ощущения в области сердца, чувство остановки дыхания и ком в горле. Но это состояние не имеет отношения к сердечному приступу.

Как распознать сердечный приступ?

Как правило, это не боль слева, как думают многие. При сердечном приступе боль за грудиной давящая и сжимающая, словно на грудь положили что-то тяжелое или очень горячее.

Испытывая такие ощущения, человек обычно останавливается и пытается на что-то опереться. Ему тяжело дышать. Иногда даже выступают капельки холодного липкого пота. Естественно, такое состояние вызывает чувство страха, поэтому может начаться паника.

Сердечный приступ: что можно и нельзя делать?

Самая большая ошибка – когда мы пытаемся дать человеку какую-нибудь таблетку. К сожалению, сердечный приступ – это травмирование сосуда сердца, поэтому никакой волшебной таблетки не существует, чтобы вы могли расчистить поврежденную область. Если атеросклеротическая бляшка разорвалась, и закрылся весь просвет сосуда, то, к сожалению, что бы вы ни делали, но самостоятельно помочь пациенту не сможете.

Ваши действия, если у кого-то рядом случился сердечный приступ.

Первое. Позвоните в 103.

Второе. Придайте удобное положение. Так как кровь депонируется в ногах, из-за этого к сердцу поступает меньше крови, и пациенту становится легче дышать. То есть если вы пытаетесь его положить, то можете ухудшить состояние.

Третье. Чтобы человеку было легче дышать, расстегните верхние пуговицы на одежде (снимите галстук и т.п.). То есть освободите дыхательные пути.

Четвертое. Не занимайтесь самолечением. Если у человека нет при себе никаких медпрепаратов, то своими лекарствами вы можете ему навредить.

Если у него уже был сердечный приступ или он принимает какие-нибудь таблетки, то вы можете по его просьбе передать сумку с лекарствами или его аптечку.

Пятое. Позвоните его родственникам.

Шестое. Если пациент начинает терять сознание, то спросите, как его зовут или его паспортные данные, чтобы доктора скорой помощи смогли оповестить родственников, в какую больницу доставили пациента.

Это очень важно!

Многие пытаются дать человеку обезболивающую таблетку. При сердечном приступе нельзя использовать препараты, расширяющие сосуды, а также обладающие спазмолитическим и обезболивающим действиями. Дело в том, что во время сердечного приступа может резко упасть давление и без вашей помощи. А если вы дадите таблетку, которая снижает артериальное давление, то тем самым можете усугубить состояние человека вплоть до смертельного исхода.

Если пациент говорит, что периодически принимает по назначению врача нитроглицерин, то вы можете по просьбе этого человека подать его сумку или аптечку с препаратом.

Можно дать разжевать аспирин 325 мг, но только не забудьте сказать об этом врачу скорой помощи.

Если никого нет рядом…

Если вам стало плохо, а никого нет рядом, то не паникуйте и сделайте следующее.

Первое. Позвоните в 103 и откройте дверь. Если в состоянии, то постучитесь к соседям.

Второе. Если это уже не первый сердечный приступ, у вас под рукой должны быть те препараты, которые вы принимаете постоянно. Скорее всего, это будет аспирин или препарат, который снижает артериальное давление.

Третье. Обязательно напишите контакты, с кем можно будет связаться врачам скорой помощи.

"Чаще всего сердечным приступам подвержены люди старше 55 лет. В большинстве случаев это мужчины. Фактор риск увеличивают из-за вредных привычек. Особенно из-за курения".

Татьяна Аникеева, терапевт, ревматолог, кардиолог