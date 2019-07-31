Сердечный приступ: назван странный симптом недуга

Боль в левом плече является одним из основных симптомов сердечного приступа.

К такому выводу пришли зарубежные исследователи, написала "Российская Газета" со ссылкой на "Express".

Специалисты объяснили, что многие люди, перенесшие инфаркт миокарда, жаловались врачам на острую боль в плече, которая появлялась до того, как случался сам приступ.

Сердечный приступ Народна правда

Доктора Кеннет Розенфилд отметила, что классический симптом состояния – боль в груди – на самом деле возникает только в половине случаев.

По словам специалиста, многие говорят об интенсивном, сокрушительном ощущении или глубокой боли в плече. Этот симптом нельзя игнорировать, потому что в большинстве случаев он предупреждает об угрозе, добавила она.

Среди других симптомов сердечного приступа специалисты выделили боль, которая может распространяться на левую или правую руку, отдавать в шею, челюсть, спину или живот. Может появиться чувство тошноты, потливости, одышка.

Как сообщал OBOZREVATEL, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что мужчины и женщины по-разному переносят инфаркт, потому что отличаются физиологически.

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